PlayStation Plus: Vorsicht – dieses aktuelle Gratis-Spiel solltet ihr auf keinen Fall sofort herunterladen

Auch im Oktober dürfen sich Abonnentinnen und Abonnenten von PlayStation Plus wieder über ein paar taufrische Titel freuen, die kostenlos im Zuge der Mitgliedschaft auf die Konsole wandern. Dabei ist dieses Mal allerdings besondere Vorsicht geboten.

Einen der neuen Gratis-Games solltet ihr nämlich nicht ohne zu Zögern auf eure Konsole ziehen. Das Gratis-Spiel ist sowohl für die PlayStation 4 als auch für die PS5 verfügbar und kommt mit einem lästigen „Fehler“, welcher jedoch nur unter bestimmten Umständen auftritt. Damit euch dies nicht widerfährt, solltet ihr zuvor äußerst aufmerksam einen Blick in eure Bibliothek werfen.

PlayStation Plus: Lizenzverlust – bei diesem kostenlosen Titel solltet ihr jetzt vorsichtig sein

Schon seit Dienstag stehen allen, die bei PlayStation Plus über eine Mitgliedschaft im Extra- und Premium-Tier ihr Eigen nennen, eine ganze Reihe neuer Gratis-Games zur Auswahl. Mit dabei neben dem Remake von Silent Hill 2 oder der ebenso gruseligen Neuauflage von Until Dawn auch Yakuza: Like a Dragon. Letzteres birgt allerdings ein bereits länger bestehendes Problem, weswegen ihr zuvor gründlich checken solltet, ob sich der Titel bereits in eurer Spielebibliothek auf der PlayStation tummelt.

Ist dies nämlich der Fall, solltet ihr das japanische Rollenspiel keineswegs herunterladen. Schon einmal, im August 2022, war es mit der PS Plus Essential-Stufe zu ergattern. Gehört ihr zu den Glücklichen, die sich Like a Dragon bereits damals geschnappt haben, seht ihr besser vom Download ab. Der Grund ist simpel wie frustrierend: Das aktuelle Extra- und Premium-Angebot überschreibt die vorherige Lizenz, wodurch ihr von Yakuza: Like a Dragon ausgeschlossen werdet, sobald es wieder rausrotiert.

Ausgenommen dem Fall, ihr kauft euch das Spiel – was ihr fast schon selbstredend vermeiden wollt. Berichten zufolge besteht der Fehler bereits seit der Überarbeitung von PlayStation Plus und kann auch bei weiteren Spielen auftreten, die bereits mit dem Essential-Tier verfügbar waren und später erneut via PS Plus angeboten wurden. Leider kann auch Sonys Support euch nicht bei dem Problem helfen, habt ihr es also erst einmal vollbracht, die Lizenz zu überschreiben, ist es zu spät.

Habt ihr Yakuza: Like a Dragon bislang nicht auf eure Konsole verfrachtet, braucht ihr hingegen gar nichts befürchten und könnt euch den Titel der gefeierten Reihe bedenkenlos herunterladen. Zu viel Zeit verstreichen lassen solltet ihr im Übrigen auch nicht bei diesen sieben Titel bei PlayStation Plus, denn Sony schmeißt sie schon in Kürze aus dem Abo.

Quellen: PlayStation LifeStyle