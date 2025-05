PlayStation Plus: Wegen dieser Veröffentlichung wollen Nutzer jetzt kündigen – „Sehr beunruhigend“

Einige Nutzerinnen und Nutzer, die aktuell PlayStation Plus Premium abonniert haben, schauen im Mai eher enttäuscht auf das neue Spieleangebot.

Während Sony für die Extra-Stufe insgesamt neun Titel in die Bibliothek aufnimmt, gibt es für die höchste Mitgliedschaftsstufe nur einen exklusiven Neuzugang. Der Unmut unter den Abonnent*innen wächst, und die Diskussion um den Mehrwert des Luxus-Levels flammt erneut auf.

PlayStation Plus: Premium-Abonnent*innen wundern sich

In der Community wird die Mai-Auswahl für die PlayStation Plus Dienste heftig diskutiert. Auf Reddit hat ein Beitrag die schlechte Stimmung ins Rollen gebracht, der die neu hinzugefügten Spiele angekündigt hatte. Diese sind für viele zwar interessant – sie stehen jedoch auch allen Extra-Mitgliedern offen.

Premium-Abonnent*innen sehen sich mit der Frage konfrontiert, warum sie monatlich mehr bezahlen, ohne spürbaren Zusatznutzen zu erhalten: „Ich hoffe, sie sparen sich die Spiele für Days of Play auf, denn ich weigere mich zu glauben, dass sie 1 unbekanntes Spiel in Premium aufnehmen würden“, heißt es dazu unter anderem.

Unzufriedenheit nimmt zu

Weitere Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Einige bezeichneten die Mai-Auswahl beispielsweise als bislang schlechtestes Line-up des Jahres. Und die Entscheidung dazu sorgte nicht nur für Kopfschütteln. Einige kündigten bereits an, ihr Abo auf das Essential- oder Extra-Modell zu reduzieren – oder es ganz zu verlassen: „Sehr beunruhigend, ich werde das Premium-Abonnement kündigen, wenn das der neue Standard ist.“

Sony steht also unter Beobachtung, das Angebot in den kommenden Monaten attraktiver zu gestalten. Einige hoffen noch auf zusätzliche Highlights. Doch sollte sich der Trend fortsetzen, könnte 2025 ein Jahr werden, in dem viele Spieler*innen endgültig den Stecker bei PlayStation Plus Premium ziehen.

Achtung: Vor einem Spiel der aktuellen Auswahl warnen sich PS Plus-Nutzer*innen derzeit gegenseitig. Es soll für mehr Frust als Spaß sorgen.

