PlayStation: So dreist bekommt ihr jetzt ein neues Spiel unter die Nase gerieben – „Das ist wahnsinnig aufdringlich“

Ist euch das auch schon passiert? Ihr startet eure PlayStation, lasst euren Blick über den Startbildschirm schweifen und plötzlich fällt euch auf, dass dort das Logo eines brandneuen Spiels prangt – welches ihr aber überhaupt nicht gekauft habt.

Einem User, der oder die diese Erfahrung kürzlich auf Reddit geteilt hat, ist genau das widerfahren – spezifisch gesagt: Mit dem brandneuen Ableger der Fußballsimulation EA Sports FC 26. Was steckt hinter diesem kuriosen (und für ihn oder sie beunruhigenden) Erlebnis?

Hat die PlayStation plötzlich ein neues Spiel heruntergeladen?

In Rausch und Euphorie getätigter und wieder vergessener Einkauf? Geteilter TV-Bildschirm vom Nachbarn? Oder großzügiges Geschenk von Electronic Arts? Reddit-User*in brittc130 rätselt, wie EA Sports FC 26 auf den Home Screen gelangt ist. „Hat meine PlayStation 4 einfach zufällig ein Spiel heruntergeladen?“, lautet die dazugehörige Frage. Tatsächlich ist das Icon des neuen Ablegers der Fußball-Reihe zu sehen, brittc130 spielt derartige Spiele nach eigener Aussage allerdings nicht und kann sich nicht erklären, wie es dahingekommen ist.

„Ich habe extra meine PSN-App gecheckt und dort taucht ein entsprechender Kauf nicht auf“, so der oder die Redditor. „Ich habe das Spiel aber nicht geöffnet – muss ich besorgt um meinen Account sein, auch wenn es keine kürzlich oder unbestätigte Käufe gibt?“ Auch eine Frage, ob ein geteilter Bildschirm mit einem dünnwandigen Nachbarn Teil des Problems sein könnte, steht im Raum.

Lesetipp: EA Sports FC 26: Detaillierte Einblick in neue Spielmechaniken

„Akt der Verzweiflung“ geht im Home-Bildschirm auf die Nerven

Des Rätsels Lösung ist schlicht, dass es sich hierbei um eine besonders nervige Art der Werbung handelt. „Ich habe es geöffnet und bin im PS Store gelandet“; schreibt Such-Beginning-991, dem/der das gleiche passiert ist. „Als ich ihn wieder geschlossen habe, war das Icon weg.“ Diese Methode, das neue Spiel von EA zu bewerben, stößt allerdings auf beunruhigte Reaktionen.

„Das ist wahnsinnig aufdringlich“, findet BennyFrency62. „Inwiefern ist das akzeptabel?“ User*in abbysburrito hatte diese Erfahrung schon zwei oder dreimal mit Destiny 2 und verschiedenen Sportspielen gemacht. „Es ist einfach deren Art, Werbung zu machen. Ein Akt der Verzweiflung, meiner Meinung nach.“

Diese Methoden sind für EA Sports FC und seine Nachfolger ja bald zum Glück nicht mehr nötig, da Electronic Arts für ein nettes Sümmchen verkauft wird. Anzeichen, dass die zukünftigen Herrscher über den Spielegiganten die Marke in ein mögliches noch schlechteres Licht rücken könnten, gibt es bestimmt nicht, wie ihr hier lesen könnt.

Quellen: Reddit / brittc130, Such-Beginning-991, BennyFrency62, abbysburrito