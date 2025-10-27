PlayStation: Dieses Spiel schießt jetzt überraschend an die Spitze der Vorbesteller-Charts

Wenn ein neues Spiel kommt, müssen alte weichen: Das gilt für eure private Bibliothek vermutlich genauso wie für die Vorbesteller-Statistiken im PlayStation Store.

Denn nachdem vergangene Chart-Stürmer wie Ghost of Yōtei, EA Sports FC 26 und Call of Duty: Black Ops 7 lange Zeit das Feld beherrschten, funkelt nun ein neuer Shooter-Stern am Horizont. Kurz vor dem Release strahlt der offenbar ziemlich hell am Himmel der Vorbestellungen – und das gleich in doppelter Ausführung.

PlayStation: Arc Raiders dominiert Vorbesteller-Charts

Wer regelmäßig die Statistiken durchgeht, weiß natürlich längst, dass Arc Raiders gemeint ist. Der am 30. Oktober erscheinende Multiplayer-Extraction-Shooter erfreut sich nicht nur auf dem PC (laut SteamDB) über 240.000 Follower*innen und dem dritten Platz der aktuellen globalen Wunschlisten, sondern schafft es auch auf der PlayStation noch vor der Veröffentlichung ins Rampenlicht, wie ein Blick in den Store zeigt.

Auf dem ersten Platz thront nämlich derzeit die 59,99 Euro teure Deluxe Edition des Shooters, auf dem zweiten die reguläre Version für 39,99 Euro. Damit steht es vor Call of Duty: Black Ops 7, welches es sich mit dem Cross-Gen-Bundle für 79,99 Euro und der 109,99 Euro teuren Vault Edition auf Platz 3 und 4 gemütlich gemacht hat. Die Top 5 ist also mehr als nur Shooter-lastig, wobei auf der fünften Platzierung die Gold Edition von Anno 117: Pax Romana für 89,99 Euro etwas Abwechslung mit sich bringt.

Mit seinem kurz bevorstehenden Release gibt Arc Raiders natürlich bald Gold- und Silber-Medaille ab, trotzdem ist der bisherige Erfolg des von den Embark Studios entwickelten Shooter mehr als beachtlich. Zuvor hat sich das schwedische Team lediglich mit The Finals einen Namen gemacht und damit einen soliden, aber keinen herausragenden Grundstein gelegt. Zumindest an Beliebtheit scheint sich Arc Raiders aber schon jetzt zu erfreuen.

Ob der finanzielle Erfolg auch in kritischen umschlägt, zeigt sich dann in wenigen Tagen. Es bleibt spannend – auch, wie sich die Vorbesteller-Charts im PlayStation Store wandeln, sobald der Shooter den Release hinter sich hat. Vermutlich wird fürs Erste Call of Duty nachrücken und hat dann noch zwei Wochen im Rampenlicht, bevor es am 14. November erscheint. Fiebert ihr dessen Veröffentlichung auch schon entgegen, versorgen wir euch an anderer Stelle mit den wichtigsten Infos.

Quelle: PlayStation Store, SteamDB