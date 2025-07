PlayStation: Dieses Spiel überrascht mit plötzlicher Veröffentlichung – jetzt verfügbar

Er wohnt in einer Ananas ganz tief im Meer – und im übertragenden Sinne auch auf der PlayStation 4 und deren Nachfolgemodell. Die Rede ist von keinem geringeren als Spongebob Schwammkopf. In einem seiner Abenteuer führt es ihn gerade wieder in die Arme von Sonys Konsolen, wo er schon mit anderen Videospielen vertreten ist.

Diesmal aber präsentiert er sich dort nicht in gewohnter Plattformer-Manier, sondern geht seinem Job in der Küche nach. Bei dieser nervenaufreibenden Arbeit dürft ihr ihn nun auch als PlayStation-Nutzer*in unterstützen.

Spongebob Schwammkopf schwingt nun auch auf der PlayStation den Pfannenwender

Spongebob: Krosses Kochduell lautet der Name des unvermittelt für PlayStation erschienenen Titels. Dieser wurde am 2. Juli für PS4 und PS5 in den Store eingeschleust. Zu einem Preis von 14,99 Euro könnt ihr in die illustre Unterwasserwelt eintauchen und dort der Kulinarik des Fast Food frönen, in dem ihr schmackhafte Gerichte zubereitet. Dabei führt es euch in weit mehr Lokalitäten als die berühmte Krosse Krabbe, denn deren Inhaber und Spongebobs Boss Mr. Krabs will neue Ketten eröffnen.

So landet ihr beispielsweise hinter der Hotdog-Maschine im Weicheischuppen oder serviert Frühstückspfannkuchen direkt vor der Haustür der Ananas. Dabei begegnen euch einige der ikonischen Charaktere aus der zugrundeliegenden Fernsehserie, wie Patrick, Sandy und Thaddäus. Um deren Teller zu füllen, müsst ihr den Überblick über verschiedene Schritte der Essenszubereitung behalten, diese richtig timen und so eure Effizienz optimieren.

Lesetipp: Neues PlayStation-Rollenspiel kommt noch 2025 – aber nicht für alle

Kommt besonders kross

Für die PlayStation 4 und 5 bekommt ihr direkt die sogenannte Extrakrosse Edition des Spiels serviert. Diese ist im Vergleich zum ursprünglichen Mobile-Game frei von Mikrotransaktionen und bietet euch stattdessen eine Reihe an kostenfreien Items, darunter Dekorationen für eure Etablissements sowie Outfits und Küchenausrüstung. Zudem verspricht man euch die Möglichkeit, unbegrenzt zu spielen und auf vier exklusive Power-Ups zuzugreifen.

Neben Sonys Hardware ist der Spongebob-Titel wie erwähnt auch auf Mobilgeräten verfügbar, und dass schon seit 2020. Hier zahlt ihr zwar keinen Eintrittspreis, müsst aber innerhalb des Spiels mit finanziellen Blockaden rechnen. Ansonsten kommt die Nintendo Switch oder Nintendo Switch 2 ebenfalls in Frage, um das Krosse Kochduell zum Laufen zu bringen – nach einer Zahlung von 12,49 Euro.

Welche neuen Spiele euch abgesehen von der schwammigen Überraschung demnächst noch bevorstehen, verraten wir euch in unserer aktuellen Releaseübersicht für PlayStation-Games.

Quellen: PlayStation Store