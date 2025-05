PlayStation: Spieler verlieren bald wichtigen Vorteil – „hat mir viel Geld gespart“

Nicht einmal drei Jahre hat es gedauert, schon zieht Sony einen Schlussstrich. Das Unternehmen kündigt an, das Bonusprogramm PlayStation Stars, welches erstmals im Oktober 2022 an den Start gegangen ist, schon bald einzustellen.

Bis 2026 wird der Service zwar noch am Leben erhalten, aber bereits jetzt könnt ihr euch nicht mehr dafür anmelden. Außerdem könnt ihr nur noch wenige Wochen Punkte sammeln, um sie gegen verschiedene Belohnungen einzutauschen. Für die Zukunft hat Sony bereits Pläne, diese sind aber noch nicht ganz spruchreif.

PlayStation Stars: Das müsst ihr zur Abschaltung wissen

Über PlayStation Stars konnten Spieler*innen auf der PS4 und PS5 Sammelpunkte erhalten, wenn sie an Aktivitäten teilgenommen haben. Mit genügend Punkten hat es im Anschluss die Möglichkeit gegeben, verschiedene digitale Sammelgegenstände freizuschalten oder sich PSN-Guthaben aufs Konto zu schaufeln. Damit ist zukünftig aber erst einmal Schluss.

Die geplante Abschaltung hat Sony via E-Mail Mitgliedern mitgeteilt und im PlayStation-Blog öffentlich gemacht. Neuanmeldungen sind bereits jetzt nicht mehr möglich, ab dem 23. Juli 16:59 Uhr deaktiviert Sony die Funktion, neue Punkte zu erhalten. Anschließend habt ihr noch bis zum 2. November 2026 Zeit, vorhandene Punkte für Belohnungen einzutauschen.

Nach diesem Tag wird dann PlayStation Stars endgültig abgeschaltet. Als Grund für den Schritt nennt Sony, dass das Unternehmen das Programm ausgewertet hat und zu dem Schluss gekommen ist, die eigenen „Bemühungen neu auszurichten und die aktuelle Version von PlayStation Stars einzustellen“. Aktuell befasse sich das Team mit der Erschaffung eines neuen Systems, kann aber dazu noch keine Details nennen.

Enttäuschung und Gleichgültigkeit

Ein weiterer Grund für das Scheitern von PlayStation Stars könnte sein, dass das Programm nur innerhalb der PlayStation App existiert hat. Über das Menü der PS4 und PS5 ist es nicht erreichbar gewesen, wodurch vermutlich viele Spieler*innen nicht einmal von der Existenz gewusst haben.

Auch auf Reddit wird dieser Punkt in einem Beitrag zur Abschaltung thematisiert. Zusätzlich erwähnen etliche Nutzer*innen, dass die Belohnungen oft nicht gut gewesen sind. Mit einer Ausnahme: Für genügend Punkte hat es fünf Euro PSN-Guthaben gegeben. Etwas, was demnächst einige vermissen werden. Der oder die Nutzer*in Consistent_Cat3451 schreibt etwa: „Es hat mir so viel Geld gespart, weil ich viele Spiele gekauft habe, RIP.“

Wann mit einem Ersatz für PlayStation Stars zu rechnen ist, steht in den Sternen (ha!). Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden. In der Zwischenzeit könnt ihr euch ja eventuell mit den aktuellen PlayStation Plus-Spielen ablenken.

Quelle: PlayStation Blog, Reddit / @Consistent_Cat3451