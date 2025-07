PlayStation: Diese Spieler bekommen jetzt etwas geschenkt – vor Ende von Vorteilsprogramm

PlayStation-Spieler*innen müssen sich nun schon seit längerem auf einen schmerzvollen Abschied vorbereiten: Das Vorteilsprogramm PlayStation Stars steht vor dem Schlussstrich. Bis zur endgültigen Beendigung bleibt zwar noch ein gutes Stück Zeit, die Nutzbarkeit schwindet allerdings schon vorher dahin.

Ein großer Schritt in Richtung Abschaltung steht jetzt kurz bevor, doch damit dieser nicht allzu sehr aufs Gemüt drückt, bekommen Nutzer*innen noch einen letzten Bonus zugespielt.

PlayStation Stars wird nach und nach abgeschafft

Bekannt ist es bereits seit Ende Mai dieses Jahres: PlayStation Stars ist bald Geschichte. Der Service bietet Teilnehmenden die Möglichkeit, für den Abschluss unterschiedlicher Aufgaben Punkte zu sammeln und digitale Sammelgegenstände zu erhalten. Eine der wiederkehrenden To-dos ist der monatliche Login in einem beliebigen PS4- oder PS5-Spiel. Es wird allerdings auch spezifischer, zum Beispiel belohnt das Programm den Erhalt bestimmter Trophäen oder Gewinne bei Turnieren.

Zusätzlich dazu dürfen PS Plus-Mitglieder außerdem für ihre Einkäufe im PlayStation Store Punkte einsacken. Und die sind nicht nur schön anzusehen, sondern können tatsächlich gegen geldwerte Vorteile eingetauscht werden. Wer jedoch bisher noch nicht für Stars registriert ist, kann mittlerweile nicht mehr neu einsteigen. Nur bestehende Mitglieder dürfen also Kampagnen abschließen und entsprechende Belohnungen dafür einsacken. Allerdings nicht mehr ab dem 23. Juli.

Finales Geschenk an alle, die dabei waren

Noch vor diesem Datum erwartet euch für die Standardaufgabe, irgendeinen PS4- oder PS5-Titel zu spielen, ein Sammelobjekt, dass als Erinnerung an das Bestehen von PlayStation Stars dienen soll, wie Push Square berichtet. Passenderweise hat es die Form eines Sterns mit vier Zacken. In der Beschreibung ist folgendes zu lesen: „PlayStation Stars endet zwar, aber eure Loyalität und eure Unterstützung werden immer in unseren Herzen leben. Danke für drei Jahre voller toller Spiele, spaßiger Herausforderungen und aufregenden digitalen Sammelgegenständen“.

Selbst wenn PlayStation Stars im November nächsten Jahres vollständig von der Bildfläche verschwindet, könnt ihr eure Collectibles weiter behalten. Gleiches gilt, wenn ihr eure Mitgliedschaft vorzeitig kündigt. Was die Punkte betrifft, gibt es Ablaufdaten zu beachten. Alle, die ihr vor dem 24. Oktober 2024 eingesackt habt, verfliegen 24 Monate nach Ende des Folgemonats. Für den Zeitraum danach sind es 12 Monate ab Ende des Folgemonats.

Neben dem letzten digitalen Goodie gibt es im PlayStation-Kosmos gerade auch anderswo Trost zu finden. Denn im PlayStation Store versammeln sich zum Sommer Sale etliche Rabatte.

