PlayStation: Top bewertetes Rollenspiel überraschend für PS4 & PS5 erschienen

Wird auch Zeit, dass sich Besitzer*innen einer PlayStation 4 oder 5 an dem witzigen Adventure-RPG Shadows over Loathing erfreuen dürfen, wo doch PC und Nintendo Switch schon längst mit dem Titel aufwarten können.

Ohne große Vorankündigung oder knappe Bekanntgabe eines Releasetermins hat Entwickler und Publisher Asymmetric das Spiel einfach in den PlayStation Store geschoben und einen Hinweis auf die neue Shopseite mit der Community geteilt.

PlayStation: Shadows over Loathing jetzt digital erhältlich

Sowohl auf Twitter als auch auf Reddit hat das Team hinter Shadows over Loathing sich am 15. Mai 2025 bei Fans gemeldet, um die Veröffentlichung ihres ursprünglich im Jahr 2022 auf den Markt gebrachten Werkes zu verkünden. „Sorry, dass es so lang gedauert hat. Wir haben endlich all die verrückten Hindernisse überwunden, die uns auf dem Weg in den PlayStation Store begegnet sind“, heißt es in dem betreffenden Post auf Reddit. Ursprünglich sollte das Spiel gleichzeitig mit seinem physischen Release für PS4 und PS5 – der allerdings nie in Deutschland erfolgte – in die digitalen Regale wandern, doch es kam zu unvorhergesehenen Komplikationen.

Mittlerweile jedoch soll man Shadows over Loathing in den USA und Europa online als Download für besagte Hardware finden, auch wenn ein Eintrag im deutschsprachigen Raum bisher noch aussteht. Die Kosten beider Editionen lassen sich allerdings auf Grundlade der englischsprachigen Version der Shopseite bereits abschätzen: Jeweils 22,99 US-Dollar werden dort fällig, egal, ob ihr für eure PS4 oder PS5 einkauft. Einen weiteren scharfen Hinweis auf die Kosten liefert ein Angebot des Spiels auf Steam, welches sich ein Preisschild von 22,99 Euro aufgeklebt hat.

So spielt sich Shadows over Loathing

Aber was genau ist Shadows over Loathing eigentlich für ein Spiel? Definitiv kein klassischer Genre-Vertreter, das lässt sich schon allein an der schwarz-weißen Strichmännchen-Optik ablesen. Ihr stürzt auch in ein Comedy-Abenteuer randvoll mit Gags und lustigen Situationen, die euch bei eurer Suche nach eurem Onkel, dem Besitzer eines Antiquitäten-Geschäfts, begegnen. Auf Metacritic kann sich der Titel mit einer soliden 82 von 100 schmücken und in seiner neuen Heimat, dem PS Store, flattern bisher nur 5-Sterne-Wertungen rein.

