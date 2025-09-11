PlayStation: Überraschender Gratis-Download angekündigt – dieses Highlight könnt ihr bald kostenlos spielen

Der Herbst hat wie gewohnt das eine oder andere Highlight zu bieten, das wissen natürlich auch aufmerksame Besitzerinnen und Besitzer einer von Sonys Spielekonsolen. Eines von ihnen könnt ihr schon in wenigen Tagen kostenlos auf der PlayStation spielen, denn jüngst überraschte Publisher Bandai Namco mit entsprechender Ankündigung.

Dabei handelt es sich um keinen geringeren Vertreter als den dritten Teil des ursprünglich von den Tarsier Studios entwickelten 2,5D-Plattform-Horrors Little Nightmares, welcher mit seinem spaßigen Gameplay, seinen kniffligen Rätseln und seiner unheimlichen Aura die Herzen seiner Fans im Sturm erobern konnte. Noch bevor die Fortsetzung ihren Release feiert, dürfen PlayStation-Spielerinnen und -Spieler einmal selbst Hand anlegen.

PlayStation: Gratis-Release in wenigen Tagen – Little Nightmares 3 könnt ihr bald kostenlos anzocken

Sowohl Little Nightmares erster Streich als auch der zweite Teil gelten bis heute als einschlägige Erfahrungen, die ihr unbedingt einmal gemacht haben solltet, wenn ihr oben genanntem Genre-Mix zumindest etwas abgewinnen könnt. Das Sequel erschien bereits im Jahre 2021 und baute auf seinem gefeierten Vorgänger auf, ergänzte das Spiel allerdings trotz günstiger Grundlage nicht um einen Koop-Modus – ganz zur Enttäuschung seiner Fans. Dennoch gilt der Ableger als voller Erfolg, wurde vor allem für seine gruseligen Kreaturen gelobt. Mit dem dritten Teil will der neue Entwickler, Supermassive Games, nun einiges verändern und ihr könnt euch auf der PlayStation selbst einen ersten Eindruck verschaffen.

So soll es beispielsweise erstmals mit Little Nightmares 3 den heißersehnten Mehrspielermodus geben, wenn der taufrische Titel pünktlich zur Halloween-Zeit am 10. Oktober 2025 auf der Xbox, der Nintendo Switch, dem PC und natürlich der PlayStation aufschlägt. Ihr schlüpft in die Rolle von Low und Alone, zwei besten Freunden, die sich in ihrem einsamsten Albtraum gefunden haben. Gemeinsam schlagen sie sich mit Schraubenschlüssel und Bogen bewaffnet durch diesen, während sie sich durch versteckte Gänge schleichen, über massive Hindernisse hieven und sich gegenseitig den Rücken stärken.

Reddit-Nutzer*in Thegoodgamer32 weißt nun noch einmal darauf hin, dass sich in einem Video auf YouTube der Hinweis auf die kostenlose Demo-Version des dritten Teils versteckt, die am 17. September über alle Plattformen hinweg ihre Veröffentlichung feiern soll:

Schon jetzt ist der Hype rund um den bevorstehenden Hit riesig, hoffen Fans doch allem voran darauf, dass man die Kostprobe gemeinsam verzehren darf. Verwunderlich wäre es jedenfalls, wenn sich Supermassive dazu entscheiden würden, ein solch essenzielles Element aus der Probeversion auszusparen. Sollte euch der Gratis-Download überzeugen, könnt ihr Little Nightmares 3 natürlich bereits vorbestellen.

Bis zu seinem offiziellen Release müsst ihr euch natürlich trotzdem gedulden, aber die Demo dürfte bis dahin einen willkommenen Zeitvertreib darstellen. Sollte euch doch die Langeweile ereilen, hat Sony an anderer Stelle gleich acht frische Titel für PlayStation Plus im Gepäck.

