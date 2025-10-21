PlayStation überrascht jetzt mit neuem Feature, das euch beim Sparen helfen soll

Es ist nicht immer ganz einfach, Preise zu durchblicken, das gilt im Supermarkt genauso wie im PlayStation Store. Auch wenn in Sonys digitalem Spielegeschäft keine kunterbunten Schildchen mit kleingedruckten Hinweisen auf vorausgesetzte Bonuskarten oder sonstige Einschränkungen hängen, kann beispielsweise ein zehnprozentiger Rabatt für ein Game, welches die meiste Zeit zu 50 Prozent reduziert herumstolziert, Unwissende in eine unschöne Falle locken.

Um diesem Problem entgegenzuwirken hat sich das Videospielunternehmen nun etwas einfallen lassen, wodurch mehr Transparenz zur Preisentwicklung entstehen soll. Ganz konsequent wird diese Idee zwar nicht durchgezogen, aber es ist immerhin ein bedeutender Schritt in die richtige Richtung.

PlayStation Store enthüllt ab sofort geringste Kosten des letzten Monats

Ohne große Ankündigung hat Sony die Änderungen im PlayStation Store einfach still über die Bühne gebracht. Aufmerksame Spieler*innen haben das neue Detail sofort bemerkt, etwa GIThrow, der oder die die Entdeckung auf der Plattform Reddit geteilt hat. Ein in den Kommentaren nachgereichter Screenshot zeigt die Shopseite zum Spiel Pacific Drive, unter dessen Wertung – die übrigens seit neustem auch aus textlichen Beiträgen zusammengetragen wird – findet sich der Hinweis: „Niedrigster Preis in den letzten 30 Tagen: 14,99 US-Dollar“.

Eben jener ist es, der sich neu dazu geschlichen hat. Nützlich ist dieser insofern, dass potenzielle Käufer*innen, die einen Rabatt angeboten bekommen, auf einen Blick sehen können, ob dieser nicht bereits vor Kurzem unterboten wurde, sodass die aktuelle Reduzierung in Wirklichkeit immer noch teurer ist, als was man im richtigen Moment zahlen könnte.

In den Kommentaren unter dem Reddit-Beitrag von GIThrow wird mehrfach darauf hingewiesen, dass 30 Tage für eine solche Einordnung eigentlich ein viel zu kurzer Zeitraum seien. Hat es für ein Spiel vor zwei Monaten und vielleicht sogar in jedem Monat davor auch einen drastischen Preisfall gegeben, der gerade aussetzt, würde man das trotzdem nicht mitbekommen. Als alternative Lösung fällt häufig die Empfehlung, die Seite Deku Deals zu besuchen, welche auch den bisherigen Tiefstpreis bezogen auf die gesamte Lebensdauer eines Spiels verrät. Gleiches ist auch anderswo möglich, zum Beispiel auf psprices.com.

Für die 31 neuen Spiele, die diese Woche für die PlayStation 5 erscheinen, werden euch diese Tipps und das neu eingebaute Feature noch nicht viel helfen. Aber wollt ihr Schnäppchenjäger auf den richtigen Moment warten, lohnt es sich für potenzielle Anschaffungen darunter ein entsprechendes Lesezeichen zu setzen.

