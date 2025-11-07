PlayStation: Unfaire Methoden bei Spielepreisen? Das wird Sony jetzt vorgeworfen – „Sollte nicht erlaubt sein“

Nicht immer kostet ein Spiel im PlayStation Store denselben Preis, wie zu seiner Veröffentlichung. Zeitlich begrenzte Rabatte oder mit steigendem Alter dann auch dauerhafte Preisreduzierungen sorgen dafür, dass es mit etwas Geduld genügend Gelegenheiten gibt, Geld beim Kauf zu sparen.

Aber was, wenn man gerade ein Angebot in Anspruch nehmen will und dann mitbekommt, wie einer anderen Person das gleiche Spiel zu einer noch niedrigeren Summe angeboten wird? Zu einem solchen Szenario findet sich jetzt ein Bericht im Internet, der die Community vor unlauteren Methoden seitens Sony fürchten lässt.

Unterschiedliche, individuelle Preise im PlayStation Store?

Zu finden ist die Beschreibung der geschilderten Situation auf der Plattform Reddit. Hier hat sich vor Kurzem eine Person zu Wort gemeldet, die bei der Überlegung, Red Dead Redemption 2 in der Ultimate Edition im PlayStation Store zu erstehen, eine beunruhigende Entdeckung gemacht hat. Und zwar ist aufgefallen, dass der Account der Ehefrau einen ganz anderen Preis angezeigt bekommt.

Statt der bei dem oder der Verfasser*in des Posts anfallenden 19,99 US-Dollar soll der andere Account lediglich 14,99 US-Dollar zahlen. Preisunterschiede aufgrund verschiedener Währungen oder Regionen können dabei nicht aufgetreten sein, beteuert DarXIV, da die Shopseite in beiden Fällen von derselben Konsole aufgerufen wurde.

Naheliegend wäre, dass die Ehefrau einen 85-prozentigen statt einen 80-prozentigen Rabatt angeboten bekommen hat, weil das Angebot sich ihrem Kaufverhalten anpasst. Die Strategie dahinter könnte lauten, Personen, die recht selten Käufe tätigen, stärkere Anreize zu bieten, als denen, die sowieso schneller mal ihren Warenkorb füllen.

Ist auch Deutschland betroffen?

In den Kommentaren zu dem Post regen sich die Nutzer*innen darüber auf, dass Sony bestimmten Gruppen im PlayStation Store bewusst Vorteile ausspielt. In einem weiteren Thread zu dem Thema fällt hierzu die Äußerung: „Solche Sachen sollten nicht erlaubt sein.“

Auch wenn weitere Beispiele für ähnliche Situationen genannt werden, ergibt sich kein direkter Hinweis darauf, dass Sony diese Vorgehensweise in allen Ländern verfolgt. Dies wird vor allem von der jeweils geltenden Rechtsgrundlage abhängen. In Deutschland ist personalisierte Preisgestaltung übrigens generell erlaubt, muss aber klar gekennzeichnet sein und darf nicht auf diskriminierenden Kriterien wie der Ethnie erfolgen.

Ein paar Tests darüber, ob euch selbst individuelle angepasste Rabatte unterkommen, lassen sich beim aktuell gestarteten Sale im PlayStation Store durchführen.

Quellen: Reddit r/consoles, r/playstation, dejure.org