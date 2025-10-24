PlayStation: Kostenlos-Knaller – Open World von Ubisoft bekommt episches Gameplay-Update

Da werden die schlumpfigen Na’vi im paradiesischen Pandora verrückt: Am 5. Dezember ist es so weit – dann nämlich wird nicht irgendein Update für Ubisofts Open World zur Adaption der Filmreihe eines James Cameron (Aliens, Titanic) über uns hereinbrechen, sondern das sogenannte Third-Person-Update zu Avatar: Frontiers of Pandora von Entwicklungsstudio Massive Entertainment (Star Wars Outlaws, Tom Clancy’s The Division).

Im Dezember 2023 veröffentlicht, erreicht die offene Spielwelt basierend auf der populären Spielfilmreihe Fans weltweit – wobei mit bewusstem Update der Sprung aus der bisherigen First-Person-Perspektive heraus und in die Third-Person-Perspektive gewagt wird. „Erlebt Pandora wie niemals zuvor“, verkündet der Bekanntmachungstrailer – der einige weitere Überraschungen für Spieler*innen des Science-Fiction-Blockbusters bereithält.

Avatar: Frontiers of Pandora ist nicht nur auf der PlayStation 5, sondern auch auf Xbox Series und auf Steam verfügbar – dementsprechend wird die Neuerung rund um die Schulterperspektive auf all diesen Plattformen bereitstehen. Genauer erscheint das Update am 5. Dezember dieses Jahres, wie in der offiziellen Bekanntmachung nachzulesen steht. Somit erreicht euch das aufsehenerregende Update wenige Tage vor From the Ashes, dem neuesten DLC, welches euch am 19. Dezember in die Blauhaut eines kämpferischen Na’vi namens So’lek steckt. Doch bleiben wir beim baldigen Perspektivwechsel.

Trailer zum Third-Person-Update:

Mit der Dritte-Person-Perspektive reagiert Ubisoft auf einen häufig geäußerten Wunsch seitens Spieler*innen, wie es die Bekanntmachung vom 21. Oktober umreißt. Dabei hat der Wunsch nicht nur ästhetischen, sondern offenkundig auch spielerisch wertvollen Charakter – schließlich heißt es: „Wir verstehen, wie wichtig es ist, die Ausrüstung eures Charakters während des Spielverlaufs zu sehen“. Es geht Spieler*innen also mitnichten ausschließlich darum, den Aliens über die blaue Schulter zu blicken, vielmehr steckt auch ein Gameplay-relevanter Gedanke dahinter. Stellt sich die Frage: Ist die First-Person-Perspektive somit Geschichte?

Wer der unmittelbaren Immersion der Ego-Perspektive den Vorzug gibt, muss nicht bangen: Nach Veröffentlichung des Updates werdet ihr nach eigenem Gusto zwischen First- und Third-Person-Perspektive hin- und herwechseln können – und zwar unkompliziert auf Knopfdruck. Damit ist das Ende der sprichwörtlichen Fahnenstange für dieses Dezember-Update zu Avatar: Frontiers of Pandora aber noch nicht erreicht.

Die zweite, große Neuerung wird der neue Spielmodus New Game+ sein. Dieser richtet sich vor allem an erfahrene Spieler*innen, die nach einer neuen Herausforderung suchen – konsequenterweise sind Gegner darin widerstandsfähiger. Mehr noch: Der sich an Veteran*innen richtende Plus-Modus wird zudem „einen komplett neuen Skill Tree“ im Gepäck haben, mit dessen Hilfe ihr euch endgültig als furchtlose*r Krieger*in bewahrheitet. Apropos Open World auf PlayStation 5 & Co.: Wer mag, was Massive Entertainment mit Avatar: Frontiers of Pandora auf die Bildschirme gezaubert hat, sollte keinesfalls Star Wars Outlaws vom selben Developer verpassen.

Quellen: YouTube / @Ubisoft, Ubisoft