PlayStation: Vielversprechendes Open World-Rollenspiel kommt noch 2025 – aber nicht für alle

Noch für dieses Jahr versprechen uns die Entwicklerinnen und Entwickler der chinesischen Spieleschmiede Everstone Studio ein brandneues Rollenspiel für die PlayStation, das in einer wundersamen Open World spielt und einen vielversprechenden, asiatisch angehauchte Ansatz verfolgt.

Die Rede ist vom Titel mit dem wohlklingenden Namen Where Winds Meet, welches uns in eine von Wuxia inspirierte Story und ihr Setting verschlägt. Mit einem taufrischen Trailer kurbelt man den Hype um das RPG nun weiter an – hinterlässt dabei allerdings auch einen eher bitteren Beigeschmack, der vor allem der Konsolenkonkurrenz übel aufstoßen dürfte.

Where Winds Meet: Kommendes Open World-Rollenspiel für die PlayStation feiert neuen Trailer – doch nicht jeder freut sich

Während wir weiterhin warten, Where Winds Meets mit einem Releasetermin zu sehen, spendieren uns die Everstone Studios also erst einmal ein kleines, aber feines Feuerwerk aus CGI-Kunst, das uns in wuchtiger Weise im neuesten Trailer über den offiziellen YouTube-Kanal der PlayStation entgegenschlägt. Lediglich, dass die Open World des Rollenspiels noch 2025 begehbar sein soll, steht schon in Stein gemeißelt. Und noch etwas verrät man uns mit einer ebenso kleinen wie feinen Fußnote.

Den Trailer seht ihr hier:

Where Winds Meet wird nämlich zunächst konsolenexklusiv auf der PS5 erhältlich sein – an der Seite einer Veröffentlichung für PC und als Mobile Launch. „Nicht verfügbar auf anderen Konsolen für mindestens sechs Monate nach dem Releasetermin“, liest es sich in dem kleinen Stempel am Ende des Story-Trailers. Ein ähnliches Vorgehen war in der Vergangenheit bereits bei Square Enix‘ PS5-exklusivem Rollenspiel-Blockbuster Final Fantasy 16 verfolgt worden, welches allerdings mittlerweile auch auf dem PC wie der Xbox spielbar ist.

Andere PS5-konsolenexklusive Titel aus den Reihen chinesischer Studios finden sich in Lost Soul Aside oder Phantom Blade Zero, mit welchem Sony im Rahmes seines China Hero-Projekts die Entwickler*innenszene des Landes pushen will. Bei Where Wind Meets selbst handelt es sich um sein adrenalingeladenes Action-RPG, das inmitten der Zeit der Fünf Dynastien und Zehn Reiche spielt und damit direkt der chinesischen Historie entspringt. Sowohl Kampfgeschehen als auch der visuelle Look sind inspiriert von der klassischen Wuxia-Fantasy, welcher die kreativen Köpfe hinter dem Titel zu mehr Aufmerksamkeit in der westlichen Welt verhelfen wollen.

Ein finaler Beta-Test für Where Winds Meet soll spätere in diesem Monat, um genau zu sein am 25. Juli für PC-Spielende via Steam und auf der PlayStation 5 rund um den Globus erfolgen. Registrieren könnt ihr euch über die offizielle Webseite. Sowohl alte Spielregionen als auch neue sollen dabei erlebbar sein. In der Zwischenzeit dürfen PlayStation-Besitzende ein besonderes Geschenk in diesem Blockbuster entgegennehmen. Genre-Liebhabende finden außerdem unter den 15 wichtigsten Rollenspielen 2025 mit Wuchang: Fallen Feathers einen weiteren vielversprechenden Vertreter.

Quelle: YouTube / PlayStation