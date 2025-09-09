PlayStation: Vorsicht, dieses Spiel will euch abzocken – „ich wurde hereingelegt“

So traurig es auch ist: Der PlayStation Store leidet, genau wie der Nintendo eShop, unter einem massiven Problem, wenn es um Qualitätskontrolle geht. Das zeigt auch ein aktuelles Spiel.

Jenes taucht nämlich immer wieder unter leicht angepasstem neuen Namen im digitalen Laden auf und will euch mit seiner Ähnlichkeit zu einem populären Steam-Release verwirren. Mittlerweile geht diese Betrugsmasche sogar so weit, dass auch Spieler*innen davor warnen.

PlayStation: Schedule 1-Kopien wollen euch übers Ohr hauen

Vorbild für die dreisten Plagiate ist Schedule 1: Die Drogendealer-Simulation ist dieses Jahr für Steam erschienen und hat sich in kürzester Zeit zum Überraschungserfolg gemausert. Auf der PlayStation ist es bisher nicht verfügbar, auch, wenn eine Reihe an Kopien euch etwas anderes weismachen wollen. Unter Namen wie Schedule 1: Dope Empire oder Schedule 1 – Drug Dealer wollen euch windige Entwickler*innen das Geld aus der Tasche ziehen.

Dem sind nun offenbar leider auch Reddit-Nutzer*innen auf den Leim gegangen, darunter etwa GrilledBiscuit: „Ich schätze, ich hätte vor dem Kauf die Reviews prüfen sollen, das war ein unglücklicher Verlust, ich kann nicht glauben, dass sie das als Front-Cover nehmen konnten? Das Spiel hat null Ähnlichkeit mit dem Artstyle, aber ich wurde vom Bild hereingelegt, ich hoffe, niemand sonst geht ihm auf dem Leim“, schreibt er oder sie und warnt damit zeitgleich auch andere PlayStation-Spieler*innen.

Lesetipp: Schedule 1 stürmt Steam-Charts

Und ja, es hätte vermutlich bereits geholfen, sich die Wertungen anzuschauen: Mit durchschnittlich 1,35 Sternen bei 427 Rezensionen stehen die Zeichen jedenfalls schlecht, dass euch hier ein gutes Erlebnis, geschweige denn das echte Schedule 1 erwartet. Noch schlimmer sieht es bei Dope Empire aus: 1,44 Sterne bei 2.000 Bewertungen sprechen eine eindeutige Sprache.

Nur, um es in diesem Zug also noch einmal ganz deutlich zu sagen: Der Drogendealer-Simulator Schedule 1 ist aktuell ausschließlich auf dem PC verfügbar, auf Konsolen werdet ihr das Spiel derzeit nicht finden. Auch an anderer Stelle kommt es momentan zu Verwirrung und Warnungen: Dieses PlayStation Plus-Angebot solltet ihr Mitgliedern zufolge besser nicht unbedingt annehmen.

Quelle: PlayStation Store, Reddit /@GrilledBiscuit