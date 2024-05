PlayStation VR2: Adapter für den PC in der Entwicklung

Sonys zweiter Versuch, mit Virtual-Reality-Technologie durchzustarten, mündete in der Veröffentlichung des PlayStation VR2-Headsets. Großer Hoffnungen zum Trotz blieb der erwartete Erfolg aus.

Allerdings will das Unternehmen die Flinte wieder aus dem Korn holen und widmet sich dementsprechend neuen Strategien, um der PS VR2 Aufwind zu verschaffen. Laut neusten Erkenntnissen sind die Pläne mittlerweile sehr konkret: Ein PC-Adapter soll das Headset aus der Versenkung spülen.

PS VR2 will Auswahl verfügbarer Spiele mit PC-Adapter erweitern

Dass Sony auf seiner Mission, PS VR2 vor der Bedeutungslosigkeit zu retten, Pläne für Kompatibilität mit PCs schmiedet, war bereits bekannt. Allerdings gab es keine Auskunft darüber, welche Art der technischen Umsetzung diese Verknüpfung ermöglichen könnte. Seit der ersten Erwähnung folgten außerdem keine weiteren Informationen mehr in Bezug auf die Details der Entwicklung. Dank des Hinweises eines aufmerksamen Twitter-Nutzers lichtet sich die Unsicherheit nun langsam: Es wird scheinbar ein Adapter entworfen, der künftig PS VR2 mit dem PC verbinden soll.

Dieses Wissen schöpfte der Poster von einer koreanischen Webseite, die Zertifizierungen listet. Dort taucht ein Eintrag zu einem Produkt mit der Bezeichnung „PlayStationVR2 PC adapter“ auf, welches am 27. März 2024 zu einer erfolgreichen Zertifizierung gelang. Ganz in den Kinderschuhen steckt das Projekt also anscheinend nicht mehr. Trotzdem gibt es von offizieller Seite bisher kein weiteres Lebenszeichen. Lediglich Gerüchte über eine Pausierung der Produktion von PS VR2 kursierten im März.

Wann der Adapter Läden erreicht, wie viel er kosten wird und vor allem welche PC-Spiele für PS VR2 freigeschaltet werden, bleibt daher weiterhin unklar. Möglicherweise verliert Sony hierzu das ein oder andere Wort während der Übertragung der State of Play. Doch auch wenn eine Erwähnung ausbleibt und das PS VR2 vorerst in einer monogamen Beziehung mit der PlayStation 5 verweilen muss, darf zumindest der erfolgreichere Ehepartner mit neuen „Gratis“-Spielen für PS Plus Abo-Kund*innen strahlen.

