Sony geht jetzt wegen dreister Kopie auf die Barrikaden – „die schämen sich nicht einmal“

Häufig sieht man erste Bilder oder gar einen Trailer zu einem neuen Videospiel und wird sofort an einen anderen Titel erinnert – ob es nun der Grafikstil oder der generelle Look der Spielwelt ist. Man kann es aber auch übertreiben – denkt sich nun auch PlayStation-Hersteller Sony und will gerichtlich gegen einen renommierten Entertainment-Riesen vorgehen.

Grund ist das Spiel Light of Motiram, welches sich nach Auffassung Sonys mehr als deutlich an einem beliebten Franchise aus der eigenen Spieleschmiede bedient hat. Wegen Urheber- und Markenrechtsverletzung geht es jetzt vor ein Bundesgericht.

Sony beliebtes Action-Adventure bekommt bösen Zwilling

Wer bei den ersten Momenten im Gameplay-Trailer von Light of Motiram denkt: „Oh, ein neuer Horizon-Teil“, ist sicher nicht alleine. Auch nach gut einer halben Minute könnte man auf diesen Gedanken kommen, aber dann fällt schon langsam auf, dass die Grafik nicht ganz auf dem Niveau von Sonys Action-Adventures Horizon: Zero Dawn (2017) und dessen Nachfolger Forbidden West (2022) ist.

Die Welt des Action-Adventures von Entwicklerstudio Polaris Quest ist mit seiner postapokalyptischen Wildnis, den tierähnlichen Maschinenwesen und den mit bunten Ornamenten und Metallteilen behangenen Nomadenvölkern sehr stark von Sonys Marke inspiriert.

Seht hier den Gameplay-Trailer zu Light of Motiram:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So stark, dass der japanische Konzern rechtliche Schritte gegen den chinesischen Technologie-Giganten Tencent, zu dem das Studio Polaris Quest gehört, einleitet. So berichtet es die Nachrichtenagentur Reuters. Dieser zufolge bezeichnet Sony Light of Motiram als „sklavischen Klon von Horizon, der mehrere Elemente von diesem nutzt, um potenzielle Käufer*innen zu täuschen“. Unbestreitbare Ähnlichkeiten liegen im Kostüm- und Kreaturendesign, dem Worldbuilding und Kampfsystem.

Apropos dreiste Kopie: Auch dieser Klon versucht euch zu täuschen

„Horizon bei Temu bestellt“

Die Kommentarspalte unter dem Trailer lässt keinen Zweifel an der Meinung der potenziellen Zielgruppe zu diesem Spiel. „Horizon bei Temu bestellt“, schreibt Axel283. „Sogar die Musik klingt ähnlich – die schämen sich nicht einmal“, findet DJBV. „Die haben gesehen, was Palworld gemacht hat und dachten sich: Das können wir auch mit einer anderen IP“, resümiert socks92.

Neben den beiden Horizon-Spielen samt umfangreichem DLC ist im vergangenen Jahr ein Lego Horizon erschienen. Zudem taucht Protagonistin Aloy als Hologramm in Death Stranding auf und ist der einzige Crossover-Charakter des Gacha-Phänomens Genshin Impact. Sony geht also durchaus großzügig mit dieser Marke um. Eine so offensichtliche Kopie wie Light of Motiram will der PlayStation-Konzern aber nicht auf sich sitzen lassen.

Quellen: YouTube / LIGHT OF MOTIRAM, reuters