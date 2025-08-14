PlayStation & Xbox: Zahlreiche Spieler müssen demnächst einen extrem bekannten Shooter verabschieden

Nach dem bald zwölften Geburtstag der PlayStation 4 und deren schon vor einigen Jahren stattgefundenen Ablösung durch das Nachfolgemodell liegt eigentlich auf der Hand, das Entwickler*innen ihren Fokus längst von der Konsole abgewandt haben. Das gilt ebenso für Microsofts Xbox One, die auf den Monat genau das gleiche Alter an den Tag legt.

Trotzdem kommt es immer wieder einem Stich gleich, wenn ein Spiel das Ende seines Supports für die nicht mehr ganz jungen Geräte ankündigt. Denn diejenigen Spieler*innen, welche den Wechsel hin zur PS5 oder Xbox Series bisher nicht vollzogen haben, müssen sich dann unfreiwillig verabschieden. So demnächst auch von dem überaus bekannten Shooter PUBG.

PUBG macht dicht auf PlayStation 4 und XboxOne

In einer Nachricht auf der offiziellen Webseite von Player Unknown Battlegrounds versucht man auf dieses Ereignis vorzubereiten. Hierzu besonders wichtig natürlich das Datum, an dem es zum Ende des Supports auf PS4 und XboxOne kommen soll. Den 13. November müsst ihr euch im Kalender anstreichen, wenn ihr noch auf einem der beiden Geräte zockt. Während der an diesem Tag live stattfindenden Server-Wartung wird der Stecker endgültig gezogen.

Ab dann wird PUBG auf der überholten Konsolengeneration weder im Store herunterladbar, noch spielbar sein. Wer weiterzocken will, muss sich entweder die aktuellere Hardware der beiden Produktreihen von Sony und Microsoft zulegen oder einen Rechner als Lösung heranziehen. Euer Account und eure gekauften Items können dabei problemlos mit umziehen, dank der separaten Sicherung. PS5-Besitzer*innen und alle, die es noch werden wollen, steht ein neuer Download der Current-Gen-Version bevor, während Xbox Series-Nutzer*innen das Game automatisch über Smart Delivery zugespielt bekommen.

Als Grund für den Abschied von PS4 und Xbox One gibt das Team an, eine stabilere Umgebung schaffen zu wollen, die dafür sorgt, dass beim Crossplay möglichst ähnliche Bedingungen für alle Beteiligten herrschen. Beispielsweise strebt man mit der neuen Version eine durchgängige Performance mit 60fps an. Außerdem sorgt der Schritt in die Zukunft dafür, dass die Gegebenheiten für bevorstehende größere Updates auf allen Plattformen stimmen.

Es ist aber nicht nur PUBG, welches sich auf das Ende einer Ära vorbereitet. Auch das super erfolgreiche Rollenspiel Genshin Impact hat mit der PlayStation 4 eine Trennung von der alten Heimat noch vor sich.

Quellen: pubg.com