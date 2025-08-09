PlayStation: Zahllose Spieler betroffen – dieses Rollenspiel zieht bald einen klaren Schlussstrich

Klar, die aktuellste Konsole aus dem Hause Sony ist die PlayStation 5, beziehungsweise (wenn man es genau nimmt) die PlayStation 5 Pro. Heißt aber nicht, dass mit dem Generationenwechsel auch alle Spieler*innen auf die neue Hardware umgestiegen sind. Einige Gaming-Haushalte sind noch bei dem Vorgängermodell hängen geblieben.

Das kann ihnen an manchen Stellen zum Problem werden, denn desto älter das Gerät wird, desto eher springen Spiele ab und schließen ihre Server. Nicht nur also können Besitzer*innen einer PS4 viele neue Releases nicht mehr mitnehmen, auch schwindet die Auswahl bestehender Titel mit der Zeit. So müssen sie sich beispielsweise auch bald von einem extrem beliebten Rollenspiel verabschieden.

Genshin Impact trennt sich von PlayStation 4-Version

Gemeint ist Genshin Impact, das wohl bekannteste Gacha-Game auf dem Markt. MiHoYo hat den Titel im Jahr 2020 veröffentlicht und dabei neben PC und Mobile als Plattformen auch direkt die PlayStation 4 mit bedient. Seitdem streifen Spieler*innen auf der Konsole als Reisende durch die Welt von Teyvat und bestreiten Kämpfe gegen Monster, erkunden eine umfangreiche Open World und versuchen ihr Glück beim Ziehen sogenannter Banner, die hoffentlich einen seltenen Charakter abwerfen.

2021 hat sich Genshin Impact dann für die PlayStation 5 aufgefrischt, aber die alte Heimat wurde dadurch noch nicht verlassen. Doch mittlerweile führt daran kein Weg mehr vorbei, wie die Verantwortlichen hinter dem Spiel nun mitteilen. In einer offiziellen Meldung kündigen sie das Ende des Supports auf der PS4 an. Grund dafür, dass diese Entscheidung getroffen wurde, seien „Einschränkungen bei der Geräteleistung und der maximalen Größe von Anwendungen für die Plattform“.

Im nächsten Jahr heißt es Abschied nehmen

Aber kein Grund für sofortige Panik, MiHoYo hat nicht vor, den Stecker ganz plötzlich zu ziehen. Stattdessen soll der Rückzug in drei Phasen geschehen. Die erste davon setzt zum 10. September ein. Ab dann kann Genshin Impact auf der PlayStation 4 nur noch von vorigen Besitzer*innen erneut gedownloadet werden. Wer allerdings bis dahin noch nicht zugegriffen hat, es handelt sich übrigens um einen Free-to-Play-Titel, muss ab dann weiterhin verzichten.

Nach dem 25. Februar 2026 ziehen dann auch die verfügbaren Zusatzinhalte im Store ab. Bereits gekaufte, aber nicht eingelöste Produkte lassen sich jedoch vorerst weiterhin aktivieren. Das geht allerdings nicht mehr, sobald ab dem 8. April 2026 alle Aktualisierungen eingestellt werden und Anmeldungen über die PS4 nicht mehr möglich sind.

Im Kosmos von Sonys Videospielsparte ist das leider nicht die einzige Nachricht, die aktuell für heruntergezogene Mundwinkel sorgen könnte. Denn in der Aufstellung der neuen PS Plus-Titel bringt ein Kandidat gerade Frust.

