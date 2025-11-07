Plitch: Das sind die aktuell beliebtesten Spiele und Mods der Community

Plitch bietet Spieler*innen die Möglichkeit, ihr Erlebnis in über 5.500 Singleplayer-PC-Spielen individuell anzupassen. Dank der praktischen Mods erfreut sich der Spieletrainer großer Beliebtheit. Jetzt gibt es eine Übersicht zu den gerade populärsten Spielen und Mods, die von der Community genutzt werden. Von Dauerbrennern wie No Man’s Sky bis hin zu Indie-Lieblingen wie Hollow Knight: Silksong sind diverse Titel vertreten.

Die Plattform erlaubt nicht nur Erweiterungen für bekannte Blockbuster wie Borderlands 4, sondern ist auch für kleinere Projekte und herausfordernde Spiele ideal. Besonders Anpassungen wie „Gesundheit auffüllen“ oder „Credits hinzufügen“ gehören zu den gefragtesten Funktionen. Neue Nutzer*innen können außerdem von einem Free Premium Trial profitieren, um die Vielfalt an Mods zu erkunden.

Plitch: Top-Titel und Mods im Fokus

Die beliebtesten Spiele und Mods der Community zeigen, wie flexibel und kreativ Plitch genutzt werden kann. Mit großen Hits wie Borderlands 4 und No Man’s Sky ist die Plattform ebenso attraktiv für Blockbuster-Fans wie für Liebhaber*innen von Indie-Games und Nischen-Titeln.

Die aktuell von Spieler*innen am häufigsten verwendeten Spiele und Mods in Plitch seht ihr hier:

Borderlands 4 – Gesundheit auffüllen No Man’s Sky – Units hinzufügen Dying Light: The Beast – Gesundheit auffüllen Anno 1800 – +1.000.000 Credits PEAK – Ausdauer auffüllen Kingdom Come: Deliverance II – +5.000 Gold Hollow Knight: Silksong – Gesundheit auffüllen Cyberpunk 2077 – Geld hinzufügen Anno 117: Pax Romana Demo – Credits hinzufügen Schedule 1 – Kein Itemverbrauch

Diese Liste zeigt die gesamte Bandbreite an Möglichkeiten, die das Tool seinen Nutzer*innen bietet – von optimierten Survival-Titeln bis hin zu wirtschaftlichen Simulations-Games. Besonders gefragt: Mods wie „Gesundheit auffüllen“ oder „+1.000.000 Credits“, die sowohl Frust reduzieren als auch kreative Freiheit erlauben. So wird jedes Spiel individuell angepasst und zum perfekten Erlebnis für jeden Spielstil.

Belohnungen und Premium-Optionen

Mit fast 75.000 Mods stellt Plitch eine beeindruckende Fülle an Anpassungsmöglichkeiten bereit. Das Free Premium Trial erlaubt euch, für eine Stunde auf alle Premium-Funktionen des Trainers kostenlos zuzugreifen. Egal ob ihr euch Hilfestellungen wünscht, eure Spielweise anpassen oder neue Herausforderungen ausprobieren wollt – Plitch bietet eine Lösung. Besonders attraktiv ist die Möglichkeit, Spiele zu erschweren, was den Trainer einzigartig macht.

Damit ihr das Free Premium Trial nutzen könnt, müsst ihr neu registriert und eure E-Mail-Adresse bestätigt haben. Zudem darf innerhalb von 33 Minuten nach der ersten Anmeldung noch kein Premium-Abo abgeschlossen worden sein. Wichtig: Das Angebot steht nicht zur Verfügung, wenn ihr bereits einen Gutschein für eine kostenlose Testversion aus einer anderen Quelle eingelöst habt.

Events und Community-Aktionen mit Plitch

Neben der Anpassung von Singleplayer-Inhalten bleibt Plitch auch mit der Community aktiv verbunden. Als Hauptsponsor der Main Stage auf der Polaris Convention zeigte die Plattform Engagement über den Spieletrainer hinaus. Hier fanden Aktionen wie ein spannender Cosplay-Contest und exklusive Auftritte beliebter Creator statt.

Mit rund 50.000 Besucher*innen sorgte die Polaris sogar für einen neuen Rekord, was die steigende Relevanz von Community-orientierten Events unterstreicht. Die Live-Ausgabe von Löffel Messer Gäbel oder der Podcast Offline + Ehrlich sind dabei nur einige Highlights, die Fans begeisterten. Auf diesen Events konnte Plitch noch einmal deutlich machen, dass sie mehr sind als eine reine Mod-Plattform – sie sind ein Teil der Gaming-Kultur.

