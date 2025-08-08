Pokémon: Der wohl bescheuertste Fakt, den ihr je über Pikachu hören werdet

Er ist das geliebte Maskottchen eines gigantischen Franchises rund um trainierbare Taschenmonster: Pikachu. Vor allem mit seiner Rolle als treuer Begleiter von Hauptcharakter Ash im Pokémon-Anime hat er seine Popularität nachhaltig festigen können. Sogar unwissende Omis, die den Namen der Kampftiere mit einem knallenden K aussprechen, wissen, wie der Mäuserich und seine Artgenossen aussehen.

Und sind sich deshalb auch bewusst, dass er sich nicht als Wesen mit praller Oberweite beschreiben lässt. Zu einer solchen Realität hätte es aber kommen können, wenn eine Gruppe ihre Vorstellung des Designs durchgeboxt hätte. Dieser Fun-Fact ist nun näher beleuchtet worden und es stellt sich heraus, dass es sich dabei nicht bloß um eine urbane Märchengeschichte handelt.

Pokémon: Verworfene Pläne für Pikachu machten ihn zur kurvenreichen Katze

Es ist eigentlich keine neue Erzählung, denn bereits vor etwa 25 Jahren kursierte zum ersten Mal das Gerücht über eine erwägte Version von Pikachu mit auffälliger weiblicher Brust. Quelle für die Annahme darüber, dass es diese tatsächlich gegeben hat, war ein auf japanisch dokumentiertes Interview mit Tsunekazu Ishihara, dem CEO der Pokémon Company. Allerdings war man sich lange Zeit nicht sicher darüber, ob die Übersetzung hiervon nicht falsch interpretiert wurde.

Eine detaillierte Analyse der Seite Game*Spark (via Automaton) bringt jetzt Licht ins lang verhangene Dunkel. Noch immer liegt das Hauptaugenmerk auf einer Aussage, die Ishihara bezüglich einer frühen Unterhaltung über die Lokalisierung von Pokémon mit dem Team von Nintendo of America getroffen hatte. Ihm wurde gesagt, die Designs wären zu niedlich und als Gegenvorschlag zeigte man ihm Illustrationen, die ihn an die Charaktere aus dem Musical Cats erinnerten – also vermutlich deutlich humanoider.

Solange er lebt, sagte er, wolle er diese Bilder mit niemandem teilen, was vermutlich auf deren fragwürdige Natur zurückzuführen ist. „Zum Beispiel wurde Pikachu in einen Charakter umgeformt, der wie eine getigerte Katze mit mit riesigen Brüsten aussieht„, erklärte er.

Kein sprachliches Missverständnis

Die Frage, die man sich noch vor der Detektivarbeit von Game*Spark stellte, war, ob hier nicht auch die männliche Brust gemeint sein könnte, also eventuell ein Sixpack. Dabei wurde Ishihara damals gefragt, ob er mit Brüsten solche meine, wie sie auch Cosplayerin von Pikachu auf Conventions hätten und er bestätigte dies. In seinen Augen seien die Designs interessant gewesen, aber er wollte davon Abstand nehmen, mit solchen Ideen in Übersee auf den Markt zu gehen.

Und das war rückblickend definitiv die richtige Entscheidung. Mit all dem darauf aufbauenden Erfolg kann sich Die Pokémon Company allerdings nicht ausruhen, sondern baut natürlich weiter an neuen Projekten innerhalb des Franchise. So zum Beispiel einem weiteren Pokémon-Spiel, das erst kürzlich veröffentlicht worden ist.

