Die Pokémon Company zeigt großes Herz und macht ein ganz besonderes Geschenk

Der diesjährige Pokémon Day findet zwar erst am 27. Februar statt, genau zwei Wochen zuvor macht das Unternehmen hinter den Taschenmonstern allerdings eine ernste Ankündigung.

Die Brände in Los Angeles, Kalifornien haben mehr als 20 Menschen das Leben gekostet, unzählige Verletzte und über 10.000 zerstörte Häuser zurückgelassen. Eine tragische Naturkatastrophe, bei der Hilfsorganisationen versuchen, die Schäden einzudämmen. Dafür braucht es Geld und genau das kommt jetzt auch von der Pokémon Company.

Pokémon Company: 500.000 US-Dollar für den guten Zweck gespendet

In einem Tweet macht das Unternehmen auf das Unglück aufmerksam und lässt verlauten: „Unsere Gedanken sind bei all denen, die von den Flächenbränden in Südkalifornien betroffen sind.“ Um den Worten auch Taten folgen zu lassen, spendet die Pokémon Company nun 500.000 US-Dollar an die Partnerorganisation GlobalGiving, die mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln versucht, den verletzten und nun obdachlosen Bürger*innen zu helfen.

Das Unternehmen ist nicht das einzige, das sich für den guten Zweck einsetzt: Auch Niantic, unter anderem bekannt für Pokémon Go und Pikmin Bloom, hat eine halbe Million US-Dollar gespendet, damit Hilfskräfte vor Ort Lebensmittel, Kleidung und andere wichtige Dinge an die Bedürftigen verteilen können. Auch ihr könnt euch übrigens daran beteiligen.

https://twitter.com/Pokemon/status/1890100816255565974

Die Pokémon Company weist in ihrem Tweet auf den Spendenaufruf von GlobalGiving hin, der bereits einen beeindruckenden Fortschritt aufweist, bei dem es aber auch noch an einer Stange Geld mangelt. Auf der verlinkten Seite könnt ihr genau nachlesen, welchen Herausforderungen die Organisation gegenübersteht und wofür das gespendete Geld eingesetzt wird.

In den Kommentaren findet die Aktion derweil viel Zuspruch: Einige Fans bedanken sich bei der Pokémon Company und klatschen verbalen Beifall für die großzügige Spende. Nutzer omiii_14 wirft ein, dass man für zusätzliche Hilfe auch den Schiggy Squad schicken sollte: Die muntere Bande an Wasser-Taschenmonstern wäre mit ihren Aquaknarren und Blubbstrahlen sicherlich eine gute Unterstützung im Kampf gegen das fiese Feuer.

Quelle: Twitter /@Pokémon, omiii_14