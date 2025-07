Pokémon: Diese 3 Kinofilme für kurze Zeit gratis auf Youtube verfügbar

Wer sie nicht alle schnappen kann, muss sie halt alle gucken! Und beginnen könnt ihr damit gleich mal in diesem Sommer. Wie der offizielle Youtube-Kanal von Pokémon mitteilt, könnt ihr bald einige der kultigsten Animes zum Franchise gratis schauen.

Betitelt ist das ganze als Summer Watch Party und könnte vor allem für ältere Fans oder solche, die es zu frühen Zeiten des Monstersammel-Hypes waren, interessant werden, denn mit der Aktion dürften so manche fast vergessenen Erinnerungen wach werden.

Pokémon lädt zur Summer Watch Party

Es ist eine Reise in die späten 90er, in der die bunten Taschenmonster ihren Siegeszug um die ganze Welt angetreten haben. Und die Älteren unter euch werden sich sicher erinnern, wie sie Pokémon auf dem Game Boy oder dem Nintendo 64 spielten, Sticker fürs Sammelalbum tauschten und die Anime-Serie auf RTL 2 suchteten. Aber auch auf der großen Leinwand waren Ash, Pikachu, Misty und Co. präsent und lockten die Fans bis zum Jahr 2000 in gleich drei Filmen in die Kinos.

Ebendiese drei Filme bringt der offizielle Kanal auf Youtube jetzt in euer Bewusstsein zurück. Schon heute Abend startet die Watch Party: „Bereitet eure Snacks vor und seht, wie sich die Magie in den ersten drei Pokémon-Kinoklassikern entfaltet“, heißt es dazu auf Twitter.

Pokémon: The Movie aus dem Jahr 1998, in dem Ash und seine Freunde dem Mysterium um ein böses Mewtu nachgehen, ist ab heute Abend, 21 Uhr deutscher Zeit, verfügbar. Weiter geht es am Freitag, 1. August, mit Pokémon: The Movie 2000 sowie am Freitag, 5. September, mit Pokémon 3: The Movie; ebenfalls beide ab 21 Uhr auf dem Kanal.

Wie lange die Filme kostenfrei verfügbar sein werden, ist nicht bekannt. Gut möglich, dass der Channel künftig noch weitere solcher Aktionen startet, schließlich existieren mittlerweile 21 Filme aus dem Franchise. Bereits in der Vergangenheit gab es auf dem Kanal unter anderem die Serie Pokémon Concierge im Rahmen des Pokémon Day zu sehen.

