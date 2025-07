Pokémon: Diese neuen Monster könnten kommen – offizielles Artwork teasert es an

Dieser Tage jährt sich wieder einmal der Release eines ganz speziellen Pokémon-Spiels und während Franchise-Fans sehnsüchtig auf den neuen Serienteil Pokémon Legenden Z-A warten, dürfte ihnen ein neues Artwork schon einmal ein Kribbeln in den Fingern verpassen.

Diese kommt von höchst offizieller Seite und kündigt eine spezielle Form der Pokémon an, die es in naher Zukunft – wahrscheinlich mit dem nächsten Update – ins Spiel schaffen sollten.

Pokémon GO wird 9 Jahre alt – Kommen die Paradox-Formen?

Im Juli 2016 erschien Pokémon GO offiziell und sorgte für einen neuen Hype der bunten Taschenmonster. Anstatt auf Nintendo DS oder anderen Handheld-Konsolen konnten Fans mit ihrem Smartphone in der realen Welt auf die Jagd gehen und die 151 Fan-Lieblinge fangen, trainieren, entwickeln und in den Kampf schicken. Mittlerweile ist das Mobile Game neun Jahre alt und vereint die Pokémon aus ebenso vielen Generationen, samt immer neuer Events, Raids und Funktionen.

Passend zum neunten Jahrestag könnten in Pokémon die Paradox-Versionen auftauchen, die Pokémon aus einer alternativen Vergangenheit beziehungsweise möglichen Zukunft darstellen. So sind auf dem offiziellen Wallpaper die Pokémon Riesenzahn und Eisenrad zu sehen, die beiden Paradox-Versionen von Donphan (via IGN). Aber auch darüber hinaus sind interessante Wesen zu entdecken.

Wie die gigantische Motte Mothra aus den Godzilla-Filmen schwebt ein Gigadynamax-Smettbo über der Szenerie; auch ein Mega-Metagross ist zu sehen – eine der letzten Mega-Formen, die in Pokémon GO noch fehlt. Ebenfalls tummelt sich Zygarde auf dem farbenfrohen Bild, welches bekanntermaßen eine prominente Rolle im kommenden Pokémon Legenden Z-A einnehmen wird.

Zwar sind die Artworks keine fest in Stein gemeißelten Bestätigungen, wie auch schon frühere Beispiele zeigten, allerdings wären Paradox-Pokémon die logische Erweiterung in Pokémon GO und für den Sommer die perfekte „Ausrede“ für Fans, wieder draußen mit dem Smartphone in der Hand herumzustromern. Wer sich davon eine Auszeit nehmen will, kann auf Youtube jetzt kostenfrei auf Pokémon-Filme zugreifen.

