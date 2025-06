Pokémon endlich flüssig: Riesiges Update für Nintendo Switch 2 bringt das, was Fans sich immer wünschten

Die Nintendo Switch 2 steht vor der Tür und hat nicht nur frische Spiele wie Mario Kart World im Gepäck, sondern bietet auch alten Titeln die Chance, dank der stärkeren Technik neu zu glänzen.

Einige von ihnen erhalten kostenpflichtige Upgrades, darunter beispielsweise The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, die nicht nur besser aussehen und laufen, sondern auch das ein oder andere neue Feature mitbringen. Aber es gibt auch Gratis-Updates, etwa für Pokémon Karmesin & Purpur.

Pokémon auf der Nintendo Switch 2: Bessere Performance und Texturen

Wie in der Nintendo Today!-App angekündigt und auch gleich dank eines beiliegenden Videos unter Beweis gestellt, wird die aktuelle Generation der Taschenmonster auf der Nintendo Switch 2 nun endlich in 60 FPS laufen. Auch die Auflösung hat man spürbar nach oben geschraubt, sodass Karmesin & Purpur auf der am 5. Juni erscheinenden Konsole deutlich hübscher aussehen.

Auf Twitter gibt es bereits erste Vergleichsvideos, so wie etwa von Nutzer*in pokenext_it: Stellt man die offiziellen Aufnahmen von Pokémon Karmesin & Purpur auf der Nintendo Switch 2 denen auf der Vorgängerkonsole gegenüber, lassen sich die technischen Verbesserungen spielend leicht erkennen. Alles läuft flüssiger, die Welt ist dank detaillierterer Texturen deutlich lebendiger, auch Schatten und Grashalme wirken auf dem leistungsstärkeren Handheld-Hybriden satter.

Lesetipp: Alle Infos zu Pokémon-Legenden: Z-A

Da das Update bereits jetzt da ist, könnt ihr direkt zum Release der Nintendo Switch 2 loslegen und Pokémon Karmesin & Purpur so erleben, wie es schon zum damaligen Release hätte sein sollen. Vor allem aber könnten Taschenmonster-Fans mit dem kostenlosen Upgrade nun deutlich angenehmer die Wartezeit überbrücken, bis Pokémon-Legenden: Z-A am 16. Oktober offiziell erscheint.

Den Release-Termin hat man vor einigen Tagen zwar relativ unspektakulär verraten, aber wenn es euch nach heißen Infos zum nächsten Legenden-Ableger dürstet, verraten wir euch an anderer Stelle, welche Mega-Pokémon bislang für das Abenteuer in Illumina City bestätigt wurden – und welche regulären Taschenmonster. Natürlich wird auch Pokémon-Legenden: Z-A von der stärkeren Technik der Nintendo Switch 2 profitieren.

