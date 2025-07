Pokémon: Fans ärgern sich über neues Spiel – „ich dachte, das wäre kostenlos“

Während man die gestrige Pokémon-Präsentation vor allem Updates zu bereits laufenden Titeln widmete, gab es auch die ein oder andere Überraschung und Neuankündigung.

So zum Beispiel Pokémon Friends: Das Puzzle-Spiel ist direkt nach dem Live-Stream bereits für Mobilgeräte und die Nintendo Switch erschienen und soll euch tägliche „Aha-Momente“ bescheren, wenn ihr die entsprechenden Rätsel löst. Doch mit den beiden verschiedenen Plattformen geht eine konfuse Preispolitik einher, die Fans kritisieren.

Pokémon Friends: Diese Preisoptionen gibt es auf Mobilgeräten…

Denn Pokémon Friends kostet auf Mobilgeräten und der Switch nicht einfach das Gleiche: Auf dem Smartphone könnt ihr das Spiel kostenlos herunterladen und dann pro Tag eine begrenzte Zahl an Rätseln lösen, danach werdet ihr freundlich darauf aufmerksam gemacht, dass ihr euer Limit erreicht habt und doch gerne im Shop vorbeischauen dürft. Alternativ heißt es warten, bis die Zeit zur nächsten Runde an Rätseln verstrichen ist.

Unendlich „entwirren“, also Rätsel lösen, könnt ihr nur, wenn ihr Geld zahlt. Oder wartet. Credit: The Pokémon Company / Nintendo / Creatures Inc. /4P Screenshot

Gleich mehrere Optionen habt ihr, wenn euch Pokémon Friends so gut gefällt, dass ihr dafür Geld zahlen wollt. Das Kombi-Paket für 39,99 Euro enthält alle einzelnen Sets und spart euch im Vergleich zum Einzelkauf sechs Euro. Einmal aufgedröselt: Das Basis-Set beläuft sich auf 9,99 Euro, fügt neue Rätsel, Plüschis und Funktionen hinzu und erlaubt euch vor allem so oft Puzzle zu absolvieren, wie ihr wollt. Damit schafft ihr also das erwähnte Limit aus der Welt.

Wollt ihr wirklich alle derzeit verfügbaren Inhalte für Pokémon Friends erwerben, werden saftige 40 Euro fällig. Credit: The Pokémon Company / Nintendo / Creatures Inc. / 4P Screenshot

Die beiden Mehr-Rätselspaß-Sets kosten je 17,99 Euro und bieten neue Rätsel, Plüschis und Designs für das Plüschi-Zimmer. Beide zusammen könnt ihr im Bundle auch für 29,99 Euro kaufen und spart dann sechs Euro im Vergleich zum Einzelpreis. Aber Achtung: Das Zeitlimit bleibt so bestehen, lässt sich nur mit dem Basis-Set oder dem Kombi-Paket beseitigen. So viel zur Mobile-Version von Pokémon Friends.

…und diese auf der Nintendo Switch

Im eShop der Nintendo Switch sieht es ein wenig anders aus. Hier gibt es keinen kostenlosen Download, stattdessen werden von vornherein 9,99 Euro fällig, wenn ihr Pokémon Friends auf eurer Konsole installieren wollt. Ihr müsst gewissermaßen zwangsweise das Basispaket kaufen, um den Titel auf der Switch zu spielen, das Limit zum Rätsellösen fällt deshalb weg.

Bei den Mehr-Rätselspaß-Sets erwartet euch auf der Konsole sowohl inhaltlich als auch preislich dasselbe wie in der Mobile-Version von Pokémon Friends: neue Rätsel, Plüschis und Designs für das Plüschi-Zimmer für je 17,99 Euro oder im kostengünstigeren Bundle für 29,99 Euro. Zukünftige DLCs sind bisher nicht angekündigt, scheinen angesichts der breiten Auswahl an erwerbbaren Inhalten zum Release-Tag wahrscheinlich.

Fans verwirrt und frustriert von Preispolitik

Eine ungewöhnliche Vorgehensweise, die Fans nicht nur verwirrt, sondern vor allem auch frustriert zurücklässt. Auf Twitter machen sich Liebhaber*innen der Taschenmonster daher bereits lustig über die Preispolitik von Pokémon Friends oder sind gar erbost: „Sie können ihre Gier nicht einmal mehr verstecken“, schreibt etwa Nutzer*in TheeeStarrr. „Ich dachte, es wäre kostenlos“, heißt es derweil von aidan04twt.

Hier noch der Trailer zum Spiel:

Nun, ist es ja auch. Nur eben nicht auf der Nintendo Switch, sondern ausschließlich auf Mobilgeräten. Und dort dann eben auch nur, wenn man das tägliche Rätsellimit in Kauf nimmt. Es ist nicht der einzige Grund, warum viele Fans die gestrige Pokémon-Präsentation eher weniger positiv aufgenommen haben: Eine frisch enthüllte Mega-Entwicklung kommt überhaupt nicht gut an.

