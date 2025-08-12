Pokémon: Für diese Karte schmeißen Fans gerade Burger in den Müll

Wie weit einige Fans gehen, um begehrte Pokémon-Karten in die gierigen Griffel zu bekommen, das hat die jüngste Vergangenheit immer wieder eindrucksvoll gezeigt.

Stundenlang in der Schlange stehen, unzählige Booster öffnen oder horrende Preise im Internet bezahlen sind bei einigen Sammler*innen längst Alltag geworden. Ein neuer Abgrund eröffnete sich nun allerdings bei einer neuen Kollaboration mit McDonalds, bei der Fans die Fast-Food-Kette stürmten und Unmengen an Burgern wegwarfen, um eine einzige Karte zu bekommen.

Pokémon: Für diese Pikachu-Karte laufen Fans aktuell zu McDonalds

McDonalds und Pokémon blicken auf eine lange Geschichte zusammen zurück: 2002 landeten die ersten Karten im Happy Meal in Japan, 2011 durften sich dann auch hierzulande Sammler*innen über eine bunte Beilage zu ihrem Cheeseburger freuen. Was jede Werbeaktion gemein hat: Fans, egal ob jung oder alt, pilgern zu McDonalds und kaufen, auch entgegen ihren normalen Essgewohnheiten, ein Happy Meal.

Schaut man dieser Tage nach Japan, sind es allerdings vor allem Erwachsene, die ihr lokales Fast-Food-Restaurant aufgesucht haben, um eines der neuen Gratis-Booster abzustauben. Alle sechs möglichen Karten sind mit dem ikonischen McDonalds-Logo versehen, doch besonders das Pikachu, das auf einen Burger starrt, hat es den Leuten angetan. Auf Ebay wird die Karte für durchschnittlich 30 Euro angeboten (Stand: 11. August, 17:17 Uhr). Kein schlechter Preis, aber auch keine Summe, die ein derartiges Verhalten erklärt.

Promo in Japan führt zu massiver Essensverschwendung

Denn wie Fotos und Videos, unter anderem geteilt von Twitter-Nutzer okJLUV, zeigen, ist ein regelrechter Sturm über die japanischen McDonalds-Filialen gefegt: Eine riesige Menge an Fans tauchte auf und viele von ihnen kauften so viele Happy Meals wie sie tragen konnten, um die Pokémon-Karten-Booster zu ergattern. Nicht wenige von ihnen warfen das erworbene Essen allerdings weg, was zu einer massiven Verschwendung von Lebensmittel führte.

Hier seht ihr die unfassbaren Ergebnisse:

McDonalds Japan hat sich nicht nur bei seinen Kund*innen für die Vorkommnisse entschuldigt, sondern auch entsprechende Maßnahmen angekündigt. In einem offiziellen Statement heißt es, man wolle Limits einführen, um den Weiterverkauf der Pokémon Karten weitestgehend einzuschränken und das Wegwerfen von Burgern und Pommes zu minimieren: „Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten bei unseren regelmäßigen Kunden, sowie bei unseren Mitarbeitern, lokalen Anwohnern und Hausbesitzern.“

„McDonalds toleriert weder den Kauf von Happy Meals zum Weiterverkauf [der Karten] noch das Zurücklassen oder Wegschmeißen von Essen“, heißt es von offizieller Seite. Wollen wir hoffen, dass etwaige Maßnahmen möglichst bald folgen und auch bei uns zum Einsatz kommen, bevor Pikachu und seine Freund*innen bei uns Teil des Happy Meals werden. Schließlich zeigen auch die Preise vom jüngsten Pokémon-Set, Schwarze Blitze und Weiße Flammen, dass die Karten weiterhin als lukratives Geschäft gelten.

