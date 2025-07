Pokémon: Die teuersten Karten der neuen Sets – „gönnt mir meine 10.000“

Pokémon Karten waren zwar nie weg, sind aber seit der Corona-Pandemie im Jahr 2020 wieder so richtig durch die Decke gegangen. Nachdem sich die Lage mit den Sets Prismatische Entwicklungen und 151 einen zugespitzt hatte, ist es zumindest derzeit wieder besser.

Die beiden jüngsten Sets, Reisegefährten und Ewige Rivalen, waren nämlich wieder deutlich leichter zu erwerben, und das nicht nur zu Scalper-Preisen. Jetzt steht mit Schwarze Blitze und Weiße Flammen allerdings das nächste Kapitel der Karmesin & Purpur-Ära vor der Tür, das verspricht, ein ganz besonderes zu werden.

Pokémon Karten: Die wichtigsten Infos zu Schwarze Blitze und Weiße Flammen

Denn die neueste Erweiterung an Pokémon Karten umfasst nicht nur zwei Sets in einem, sondern serviert euch auch für alle 156 Taschenmonster der Einall-Region jeweils eine Illustrationsversion. Der Release ist am 18. Juli, weil es sich um ein Sonderset handelt, wird es allerdings keine klassischen Booster Boxen geben. Stattdessen stehen Top Trainer Boxen, Mini Tins und Poster- und Binder-Kollektionen zum Kauf bereit.

Lesetipp: Macht Pokémon TCG Pocket auch ohne Geld Spaß?

Neben den 156 Illustrationsvarianten warten aber noch weitere, besonders seltene Pokémon Karten in Schwarze Blitze und Weiße Flammen auf euch. Die japanische Version des Sets ist ja schon seit einer Weile verfügbar und auf Cardmarket lassen sich bereits Tendenzen erkennen, für welche Karten ihr am meisten Kohle auf den Tisch hauen müsst. Ganz vorne mit dabei: Die neue Seltenheit „Schwarz Weiß“, in der jeweils eine Karte von Reshiram und Zekrom erstrahlt.

Die bislang teuersten Karten in Japan

Auf Cardmarket finden sich derzeit Angebote zu beiden Pokémon Karten des japanischen Sets, die zeigen, wohin die Reise für die englischen und deutschen Versionen gehen könnte. Die „Schwarz Weiß“-Variante von Zekrom ex startet derzeit (Stand: 15. Juli, 17:15 Uhr) bei rund 190 Euro, die meisten Offerten liegen bei circa 250 Euro. Ein deutscher Spaßvogel hat sich den Witz erlaubt, die Karte für einen exorbitanten Preis anzubieten und schreibt: „Gönnt mir meine 10.000 [Euro]“.

Respektiv bei Reshiram ex müsst ihr ein wenig mehr Geld in die Hand nehmen: Das günstigste Angebot verlangt 250 Euro, der Durchschnitt liegt aber bei etwa 300 Euro. Noch teurer als beide Pokémon Karten ist derweil das ganz in Rot getauchte Victini ex: In Japan nur als Promo erhältlich, wird es sich bei uns auch in beiden Sets als potenzieller Hit verstecken. Nur vier Angebote finden sich aktuell auf Cardmarket, Startpreis sind 450 Euro, ihr könnt aber auch das doppelte hinlegen.

Hier seht ihr die teuren Reshiram und Zekrom-Karten:

Es sind natürlich nicht die einzigen Pokémon Karten aus Schwarze Blitze und Weiße Flammen, die dreistellige Verkaufspreise auffahren. Wenig verwunderlich werden auch die alternativen Illustrationsversionen von Zekrom ex (ab 150 Euro) und Reshiram ex (ab 130 Euro) gehandelt. Dahinter kommen dann die alternativen Illustrationsversionen der Unterstützerkarten mit N’s Plot (ab rund 60 Euro) und Lotta (ab 46 Euro).

Es bleibt spannend, wie sich im Verhältnis die Preise der deutschen und englischen Pokémon Karten verhalten, wenn Schwarze Blitze und Weiße Flammen am 18. Juli international erscheinen. Dass die Reshiram und Zekrom sowie Victini in der neuen Seltenheitsstufe auch bei uns ganz oben an der Liste der teuersten Karten landen, dürfte aber außer Frage stehen. Bei Pokémon Go geht es zum 9. Geburtstag hingegen mit den Paradox-Formen weiter.

Quelle: Cardmarket, YouTube /Offizieller Pokémon YouTube Kanal