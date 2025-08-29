Der Pokémon-Killer? Rollenspiel-Gigant sagt Nintendo den Kampf an – „sieht krass aus“

Seit Pokémon mit dem Sprung auf die Nintendo Switch das reine Handheld-Dasein hinter sich gelassen hat, sieht sich die Taschenmonster-Marke immer wieder mit Kritik bezüglich Grafik und Technik konfrontiert.

Da verwundert es wenig, dass sich die gigantische Fanbase ernsthafte Konkurrenz wünscht: Wahlweise, um Entwicklerstudio Game Freak wach zu rütteln und zu höheren Ambitionen zu bringen, oder um sich mit eben jenem Rivalen zu vergnügen und Pokémon zumindest vorübergehend hinter sich zu lassen. Eine Idee, die man offenbar auch bei Hoyoverse verfolgt.

Pokémon trifft Auto Chess in Honkai: Nexus Anima

Der chinesische Branchen-Gigant hat sich längst auch bei uns im Westen ein Imperium aufgebaut: Das Konzept von Free-to-Play mit Gacha-Mechanik und knalligem Anime-Look begeistert Millionen von Spieler*innen weltweit. Nach Open World à la Breath of the Wild (Genshin Impact), Action à la Devil May Cry (Zenless Zone Zero) und rundenbasierten Kämpfen à la… naja, jedes JRPG ever (Honkai Star Rail) ist jetzt offenbar Creature Collecting à la Pokémon an der Reihe.

Die neue, glänzende Gelddruckmaschine hört auf den Namen Honkai: Nexus Anima und hat zu seiner offiziellen Enthüllung gleich zwei Trailer spendiert bekommen. Einer entführt euch in die Welt des Spiels und stellt die knuffigen Kreaturen vor, während der andere tatsächlich schon ein wenig Gameplay enthüllt. Das besteht überraschenderweise nicht aus den klassischen rundenbasierten Kämpfen, die ihr aus Pokémon kennt, sondern basiert auf dem durch Dota bekannt gewordenen Auto Chess-Prinzip.

Hier geht’s zum Gameplay:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ihr schickt die titelgebenden Anima also in die Arena, schaut ihnen beim Gefecht zu und hofft, dass sie die Runde für euch entscheiden. Nach einem Match könnt ihr verschiedene Upgrades nutzen, um eure Tierchen stärker zu machen, dann geht es in den nächsten Kampf – Auto Chess eben. Wie man sich von der Konkurrenz abgrenzen will, bleibt abzuwarten, eventuell könnte das an Pokémon erinnernde Creature Collecting hier der Dreh- und Angelpunkt sein.

Anmeldung für Beta Test gestartet

Sollte euch Look oder Spielprinzip neugierig machen, könnt ihr euch auf der offiziellen Website nicht nur bereits eine Reihe von Anima anschauen, sondern euch auch für den kommenden Beta Test registrieren. Ein Hoyoverse-Account ist natürlich Pflicht, als Plattformen nehmen zunächst nur der PC und iOS-Geräte teil. Euer Glück versuchen könnt ihr ab sofort bis zum 12. September, wer am Ende in das neue Honkai-Universum abtauchen darf, wird aber per Los bestimmt.

Lesetipp: Erfahrungsbericht zum Hoyoverse-Café in Berlin

Weitere Details haben die Entwickler*innen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten: Wann der Beta Test startet ist demnach genauso unbekannt wie der geplante Release-Termin oder auf welchen Plattformen Honkai: Nexus Anima am Ende erscheint. Schon jetzt sorgt der Pokémon-Rivale aber für Aufmerksamkeit, wie unter anderem positive Kommentare der Sorte „das sieht krass aus“ unter den Trailern bescheinigen.

Die Anima in ihrer ganzen Pracht seht ihr hier:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch ohne konkreten Zeitraum dürfte die Veröffentlichung der neuesten Hoyoverse-Kreation allerdings noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Dementsprechend erscheint Pokémon-Legenden: Z-A am 16. Oktober erstmal noch ohne Konkurrenz und kurbelte die Marketing-Maschine zuletzt mit der Enthüllung einer neuen Mega-Entwicklung an, die bei Fans ziemlich gut ankommt.

Quelle: YouTube /Honkai: Nexus Anima, Offizielle Website von Hoyoverse