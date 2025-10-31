Pokémon: Kostenlose Booster und außergewöhnliche Karte sichern – nur noch für kurze Zeit

Wer Pokémon-Karten sammelt, aber in seinen lokalen Läden vergeblich nach dem aktuellen Set Mega-Entwicklungen sucht, bekommt jetzt zumindest digital einen Grund zum Jubeln.

Pokémon TCG Pocket feiert nämlich sein einjähriges Jubiläum und lässt anlässlich der Festivitäten nicht nur die Korken knallen, sondern überschüttet euch auch mit ein paar verlockenden Gratis-Goodies. Nur für kurze Zeit habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, euch kostenlose Booster und eine ganz besondere Karte zu schnappen.

Pokémon TCG Pocket: Jubiläumsfeier mit grandiosen Geschenken

Seit dem 25. Oktober und nur noch bis zum 8. November könnt ihr euch im Rahmen des ersten Geburtstags von Pokémon TCG Pocket ein reichhaltiges Buffet an Geschenken unter den Nagel reißen: Genauer gesagt vier kostenlose Booster und eine außergewöhnliche Promo-Karte mit Regenbogen-Rand, bei der es sich um das bereits bekannte Evoli ex handelt.

Die Booster stammen derweil aus dem Set Deluxepack ex, in dem sich eine große Mischung an Karten aus anderen Sets befindet. In jedem Booster warten zwar nur vier Karten auf euch, dafür besitzt eine davon garantiert eine Seltenheit von ♢♢♢♢ oder höher. Wer sich vor ein wenig Mathe nicht scheut, weiß: Insgesamt könnt ihr eurer Sammlung hier siebzehn Karten hinzufügen, ohne einen einzigen Cent dafür bezahlen zu müssen.

Lesetipp: Unser Fazit nach zwei Wochen TCG Pocket ohne Geld

Und was müsst ihr jetzt tun, um das mehrteilige Geschenk in Pokémon TCG Pocket abzustauben? Ganz einfach: Ihr öffnet einfach fünf Tage lang hintereinander die App und navigiert zum Button Missionen. Dort scrollt ihr bis zum Reiter „Countdown-Missionen zum 1. Jubiläum“ und könnt dort jeden Tag das aktuelle Goodie einlösen. Am ersten, zweiten und dritten Tag bekommt ihr jeweils ein Booster, am vierten zwei und am finalen dann die erwähnte exklusive Promo-Karte.

Da ihr insgesamt fünf aufeinanderfolgende Tage benötigt, um euch alle Geschenke zu sichern, solltet ihr euch ranhalten: Die Aktion endet schließlich am 8. November, ihr müsst also spätestens am 3. November angefangen haben, am besten noch früher. Wollt ihr hingegen den Taschenmonstern frönen, braucht aber eine Pause vom Kartenspiel, ist vielleicht dieser Leak zu einem kommenden Pokémon-Titel spannend für euch.

Quelle: Die Pokémon TCG Pocket-App