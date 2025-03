Pokémon-Legenden: Z-A – Auf diesen Vorbesteller-Bonus müsst ihr wohl leider verzichten

Seitdem bekannt ist, dass Pokémon-Legenden: Z-A sich in Entwicklung befindet, ist bereits klar: Ab einem gewissen Zeitpunkt wird das Spiel vorbestellbar sein müssen. Dieser ist zwar noch nicht eingetroffen, allzu lange kann es mit Hinblick auf den nahenden Release allerdings nicht mehr dauern.

Schon jetzt hat der Pokémon Center-Shop verraten, welcher Bonus bei einer Bestellung über die entsprechende Webseite auf Käufer*innen wartet. Nur ärgerlicherweise wird der Zugriff auf dieses Angebot nicht allen Fans gewährt.

Was für eine süße Idee: Wer sich in Pokémon-Legenden: Z-A ein Starter-Monster quasi vom Schicksal zuteilen werden lassen möchte, kann das bald auf besonders liebenswerte Weise umsetzen. Als Zusatz in der Lieferung einer Kopie des Spiels bietet ein Vertreiber entweder ein Plüschtier von Endivie, Floink oder Karnimani an. Welches davon sich am Ende wirklich im Paket versteckt, das soll der Zufall entscheiden. Dieses Angebot stammt von der Webseite des Händlers Pokémon Center – offizielle Plattform für alle Einkaufgelüste in Bezug auf die Marke Pokémon.

Wenn ihr jetzt schon fleißig eure Zahlungsinformationen zusammen sucht, müssen wir euch leider vorzeitig bremsen: Nicht nur ist noch längst kein Kauf-Button zu finden, nach Deutschland ist der Versand zudem prinzipiell ausgeschlossen. Außerhalb der USA, Großbritannien und Kanada ist das Pokémon Center nämlich nicht über die Grenzen von Asien hinaus aktiv. Pläne dahingehend, weitere Standorte oder Lieferoptionen einzuführen, gibt es derzeit nicht, wie im FAQ der zugehörigen Seite zu lesen ist.

Lesetipp: Alle Ankündigen aus der Pokémon Presents

Geht Deutschland völlig leer aus?

Wer trotzdem unbedingt an sein zufälliges Plüschtier der drei ausgewählten Pokémon aus Legenden: Z-A kommen will, findet im Internet Mittel und Wege, sich den Artikel über einen externen Anbieter zuschicken zu lassen, muss jedoch mit entsprechenden Mehrkosten rechnen. Mit etwas Glück erscheint auch hierzulande noch rechtzeitig ein gleiches oder ähnliches Bundle. Zumindest irgendeine Art Vorbesteller-Bonus sollte, wenn es so weit ist, in Deutschland erhältlich sein.

Im Falle von Karmesin & Purpur waren es damals beispielsweise eine Figur mit allen drei Startern oder ein Becher mit deren Bild darauf. Außerdem gab es digitale Extras zu haben, wie ein besonderes Pikachu. Ähnliche Kleinigkeiten wären auch als Beilage von Pokémon-Legenden: Z-A denkbar. Ob diese Prognose in die richtige Richtung geht, das erfahren wir erst mit etwas mehr Geduld. Der neueste Videospiel-Titel im Pokémon Universum erscheint nämlich erst Ende 2025 und ist damit noch lange nicht unter Zeitdruck, den Vorverkauf zu starten.

Was euch in Bezug auf die spielerischen Inhalte erwartet, wollten die Betroffenen allerdings nicht länger für sich behalten und haben am 27. Februar einige Geheimnisse von Pokémon-Legenden: Z-A gelüftet.

Quelle: Pokémon Center