Pokémon-Legenden: Z-A – Diese neue Mechanik begeistert Fans total: „buchstäblich Perfektion“

Nicht erst mit dem heutigen Release von Pokémon-Legenden: Z-A ist klar: Der neue Ableger des Taschenmonster-Franchise macht einiges anders als seine Vorgänger.

Beim Fangen orientiert er sich zwar am Vorgänger Legenden: Arceus, geht beim Kämpfen mit Echtzeit-Gefechten jedoch eigene Wege. Und es gibt noch andere Neuerungen, von denen eine zunächst unscheinbar daherkommt, hinter der sich aber Großes verbirgt – und die Fans bereits jetzt begeistert.

Besagte Änderung bezieht sich auf Shiny Pokémon (bei uns offiziell als „schillernd“ bezeichnet), also die seltenen Exemplare, die eine andere Farbe besitzen als ihre Artgenossen und noch dazu bei ihrem Auftritt kurz glänzen – daher auch der Name. Trotz dieser Auffälligkeiten sind sie leicht zu verpassen und verschwinden dann natürlich. Das heißt normalerweise. Denn Pokémon-Legenden: Z-A zieht nun andere Saiten auf.

Denn wie der bekannte Leaker CentroLeaks auf Twitter erklärt, sorgt der neue Serienteil dafür, dass erst einmal aufgetauchte Shiny Pokémon nun deutlich leichter ihren Weg in eure Sammlung finden. Fangen müsst ihr sie zwar immer noch, aber: Sobald sie in Pokémon-Legenden: Z-A einmal aufgetaucht sind, hauen sie nicht mehr ab, bis ihr sie a) besiegt habt, b) gefangen habt oder c) sie nach einem gescheiterten Fangversuch geflüchtet sind.

Die Kirsche auf der Sahnehaube: Weil das Spiel nur dann automatisch speichert, wenn ihr ein Taschenmonster auch fangt, könnt ihr nach dem Versagen einfach neu starten und bekommt eine neue Chance. Die Änderung bedeutet übrigens auch, dass nach und nach immer mehr schillernde Pokémon in der Spielwelt auftauchen, wenn ihr bereits erschienene Exemplare noch nicht entdeckt oder gefangen habt.

(Die meisten) Fans sind begeistert

Die Kommentare unter dem Tweet zeugen fast ausschließlich von Begeisterung. Nutzer*in camitajo will wissen, ob dies „das Beste, was Game Freak in den letzten Jahren getan hat“ sei, und MichaelYagl ist sich sicher: „Ich glaube, wir schulden ihnen eine Entschuldigung. Das ist buchstäblich Perfektion.“ Klar, wer freut sich nicht darüber, dass das Fangen von schillernden Pokémon nun ein wenig leichter ist?

Die Antwort darauf: Einige Hardcore-Shiny-Jäger, die den Wert ihrer stundenlangen Suchen infrage stellen, wenn diese seltenen Exemplare immer häufiger auftreten. Zumindest unter besagtem Twitter-Post befinden die sich aber in der Minderheit und die meisten Fans dürften sich über diese Änderung definitiv freuen. Was wir derweil vom Rest des Spiels halten, verraten wir in unserem umfangreichen Test zu Pokémon-Legenden: Z-A.

