Pokémon-Legenden: Z-A: Erstes Update schon vor Release – sorgt für essenzielle Funktion

Fans des wohl erfolgreichsten Videospiel-Franchise der Welt können den morgigen Tag sicher kaum noch abwarten. Mit Pokémon-Legenden: Z-A erscheint der lang ersehnte neue Ableger des Monstersammelspaßes für Nintendo Switch und Switch 2.

Die ganz ungeduldigen können das Spiel schon einmal vorsorglich auf ihre Konsole ziehen, um dann pünktlich zu Release zu starten. Wenn ihr das getan habt, steht bereits heute ein wichtiges Update an.

Dieses Update mit der Versionsnummer 1.0.1 sollte sich automatisch herunterladen, wenn ihr Pokémon Legenden: Z-A bereits vorinstalliert habt und eure Nintendo Switch oder Switch 2 das nächste Mal startet. Beinhaltet sind laut Patch Notes Daten, die für das Spielen mit Online-Elementen nötig sind (via Nintendolife).

Natürlich könnt ihr das neue Pokémon-Abenteuer, das euch in die an Paris angelehnte Stadt Illumina City führt, auch komplett offline spielen – besondere Features erfordern aber eine Online-Verbindung (und damit auch eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft). Im Zentrum steht dabei der Multiplayer, mit dem ihr euch mit bis zu drei weiteren Kontrahent*innen in spektakulären Monsterkämpfen stellen könnt.

Lesetipp: Gewinnt das vielleicht beste Nintendo Switch 2 Spiel plus Konsole

Auch um Pokémon mit Freund*innen zu tauschen – seit jeher eines der Kernelemente der Spielereihe – braucht ihr einen Online-Zugang. Ab nächstem Jahr ist zusätzlich der neue Cloud-Service Pokémon HOME verfügbar, in dem ihr verschiedene Titel der Reihe vernetzen könnt.

Wenn ihr es kaum noch erwarten könnt, in das neue Abenteuer mit den possierlichen Taschenmonstern und ihren neuen, spannenden Mega-Entwicklungen zu starten, können wir euch auf jeden Fall unseren Test zu Pokémon Legenden: Z-A ans Herz legen. Dann könnt ihr gut gewappnet dem Start des Spiels am 16. Oktober entgegenblicken.

Quelle: NintendoLife