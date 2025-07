Pokémon: Neues Taschenmonster enthüllt, Fans hassen es – „meine Kindheit ruiniert“

Bei der gestrigen Pokémon-Präsentation gab es eine Menge zu sehen, wenn auch wenige Überraschungen: Die üblichen Mobile-Verdächtigen, neue Sammelkarten und frische Infos zu kommenden Serien-Adaptionen.

Auch neues Gameplay zu Pokémon-Legenden: Z-A, dem am 16. Oktober kommenden Ableger, durfte natürlich nicht fehlen. Ein paar frische Charaktere sowie das Megamanie-Phänomen gab es zu bestaunen, sowie eine neue Mega-Entwicklung für ein ziemlich beliebtes und bekanntes Taschenmonster. Leider kommt die überhaupt nicht gut an.

Es war die größte Überraschung bei der gestrigen Präsentation, in positiver wie in negativer Hinsicht: Jedermanns liebster Kuscheldrache Dragoran bekommt in Pokémon Legenden: Z-A eine Mega-Entwicklung. Nur haben die sich offenbar viele Fans anders vorgestellt, denn das Design erntet jede Menge Kritik. Der deutlich längere Schwanz mit glänzender Kugel darauf wird geduldet, im Gegensatz zu den gefiederten Schwingen direkt auf dem Kopf.

Richtig gehört, Dragoran hat in seiner Mega-Form zusätzlich zu den winzigen Flügeln auf seinem Rücken ein paar mächtige auf dem Haupt. Das Design ist ganz offensichtlich von der Vorentwicklung Dragonir inspiriert, das gleich zwei Perlen am Schwanz trägt und ebenfalls Flügel am Kopf besitzt, wenn auch deutlich kleinere. Die Begründung ist Fans allerdings ziemlich egal, wenn man einen Blick auf Twitter wirft. Unter einem Post des deutschen Nintendo-Accounts sammeln sich zahlreiche Pokémon-Liebhaber*innen, die ihrem Ärger über Mega-Dragoran Luft machen.

Hier seht ihr Dragorans neue Form; und die Kommentare:

„Sieht total verboten aus“, heißt es dort etwa, „meine Kindheit ruiniert“ oder „unkreativ wäre noch ein Lob.“ Ein Fan findet besonders drastische Worte und schreibt: „Das Ding könnt ihr wieder mitnehmen und in den Müll schmeißen. Danke.“ Schön natürlich, dass man nun eine neue Mega-Entwicklung von Pokémon-Legenden: Z-A enthüllte, nachdem es bislang nur alte zu sehen gab. Aber ob man sich ausgerechnet mit dem Design als erstes einen Gefallen getan hat?

Pokémon-Präsentation: Was gab es noch zu sehen?

Neben Pokémon-Legenden: Z-A gab es neue Inhalte zu den kontinuierlich unterstützten Mobile-Titeln wie Masters EX, Café-Remix, Go und Unite sowie einen Blick auf die frischen Folgen zur malerischen Stop-Motion-Serie Concierge und eine erste Enthüllung, was das für Wallace und Gromit verantwortliche Aardman Animations mit den Taschenmonstern kocht.

Hier seht ihr alle Ankündigungen:

Außerdem: Mehr Gameplay zu Pokémon Champions, die Ankündigung des Freizeitpark-Bereichs PokéPark Kanto und ein neues Puzzle-Spiel: Pokémon Friends ist ab sofort für Handys und Nintendo Switch erhältlich, wobei ihr auf der Konsole Geld für den Download zahlen müsst. Optionale und kostenpflichtige Extra-Rätsel sind auf beiden Plattformen verfügbar. Die bisherigen Mega-Formen von Pokémon-Legenden: Z-A verraten wir euch an anderer Stelle.

