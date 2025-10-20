Pokémon-Legenden: Z-A – Spielzeit: So viele Stunden braucht ihr für das Rollenspiel

Drei Jahre mussten sich Fans seit Karmesin und Purpur gedulden, nun steht der nächste Taschenmonster-Ableger mit Pokémon-Legenden: Z-A vor der Tür und entführt euch abermals in die Kalos-Region.

Doch wie lange dauert euer Aufenthalt in Illumina City eigentlich? Das hängt natürlich ganz von euch ab: Je nachdem, wie genau ihr die Straßen der Stadt erkundet und wie ausgiebig ihr euren Pokédex füllen wollt. Wir verraten euch alles, was ihr zur Spielzeit von Pokémon-Legenden: Z-A wissen müsst.

Wer es sich – warum auch immer – zur Aufgabe gemacht hat, Pokémon-Legenden: Z-A in kürzester Zeit zu beenden, dürfte überraschend schnell die Credits erreichen. Klar, Illumina City als einziges Setting ist eben deutlich kleiner als beispielsweise die Hisui-Region aus Legenden: Arceus. Kommt ihr gut durch die Kämpfe, fangt nur die nötigsten Taschenmonster und lauft schnurstracks von einer Hauptmission zur nächsten, könntet ihr unter Umständen schon nach 15 Stunden durch sein, spätestens nach 20.

Beim Testen von Pokémon-Legenden: Z-A bin ich selbst nach 25 Stunden mit der Story fertig geworden, habe dabei aber auch rund 40 Nebenquests erledigt und einige Wildsektoren leergeräumt. Wollt ihr euren Aufenthalt auskosten, aber nicht unbedingt restlos alles erledigen, könnt ihr also mit ungefähr 25 bis 35 Stunden rechnen. Doch wenn euch die drei Jahre Wartezeit so richtig hungrig gemacht haben und ihr so viel aus dem Spiel herausholen wollt, wie möglich, dürfte die Spielzeit noch ein bisschen höher ausfallen.

Denn Pokémon-Legenden: Z-A bietet mehr als 100 Nebenquests, die zwar allesamt eher kurz gehalten sind, in ihrer Summe aber natürlich trotzdem einiges ausmachen dürften. Ganz abgesehen von den zahlreichen Pokémon, die darauf warten, von euch gefangen und im Pokédex registriert zu werden. Außerdem sind in Illumina City ja auch bunte Schrauben und starke TMs verteilt, die ihr nur durch ausführliche Erkundung und dem Erklimmen von Gerüsten findet.

Dann könnt ihr auch gut und gerne auf 40 bis 50 Stunden kommen, insbesondere, wenn ihr ab und zu in einer der zahlreichen Modeboutiquen vorbeischaut, um euch mit neuen Klamotten einzudecken, den Fotomodus ausprobiert oder euch auch mal in einem Café niederlasst. Und dann warten ja noch die Online-Kämpfe auf euch! Was ihr sonst noch so alles zu Pokémon-Legenden: Z-A wissen müsst, verraten wir euch an anderer Stelle.