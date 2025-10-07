Pokémon-Legenden: Z-A – Vorsicht Spoiler! Davor müssen sich Fans jetzt in Acht nehmen

Heute in zwei Wochen dürfen aufstrebende Trainer*innen nach Illumina City reisen oder zurückkehren und mit Pokémon-Legenden: Z-A ein neues Abenteuer in der Welt der Taschenmonster antreten.

Ein bisschen Geduld ist also noch angesagt, zumindest für die meisten. Denn erste Fans konnten sich allem Anschein nach schon jetzt Exemplare des Spiels unter den Nagel reißen und loslegen. Wer sich an die Regeln hält, sollte die nächsten vierzehn Tage deshalb mit besonders viel Vorsicht durch die Weiten des Internets navigieren.

Der selbst ernannte größte Porygon-Fan pory_leeks hat auf Twitter ein Bild geteilt, das ursprünglich auf 4chan aufgetaucht sein soll. Darauf zu sehen: Eine Nintendo Switch, dessen Bildschirm die Charakter-Auswahl von Pokémon-Legenden: Z-A zeigt. Demnach könnt ihr euch einen von vier männlichen und vier weiblichen Looks aussuchen, wobei das Spiel eine Menge an Customization-Optionen bieten will.

Hier seht ihr besagten Bildschirm:

Das Bild bedeutet aber nicht nur, dass eure Figur verschiedene Haut- und Haarfarben besitzen kann, sondern vor allem, dass das Internet ab sofort zu einem Minenfeld für Pokémon-Fans mutieren könnte. Denn wenn jetzt schon die ersten in die Welt von Pokémon-Legenden: Z-A eintauchen, könnten jegliche soziale Medien bald von potenziellen Spoilern geflutet werden.

Solltet ihr aufgrund dessen befürchten, dass man eure Spielerfahrung noch vor dem 16. Oktober zerstört, ist jetzt der beste Zeitpunkt gekommen, euch vorzubereiten. Schaltet die entsprechenden Wörter stumm oder legt am besten gleich eine komplette Pause ein und haltet euch von Twitter, Instagram, Reddit und Co. fern, bis Pokémon-Legenden: Z-A offiziell erscheint.

Wie pory_leeks in einem anderen Tweet warnt, sind offenbar bereits noch nicht enthüllte Mega-Entwicklungen online aufgetaucht. Die Gefahr, sich vorab zu spoilern, solltet ihr deshalb nicht unterschätzen. Falls ihr hingegen das Gefühl habt, dass ihr euch noch gar nicht so richtig vorstellen könnt, was euch im kommenden Taschenmonster-Ableger erwartet, helfen wir euch mit unserer großen Übersicht zu Pokémon-Legenden: Z-A auf die Sprünge.

