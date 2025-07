Pokémon: Nach Plagiatsskandal folgt ein drastischer Schritt – „ich bin positiv überrascht“

Eigentlich sollten Spieler*innen von Pokémon TCG Pocket heute den Release des neuen Sets „Weisheit von Himmel und Meer“ feiern, bei dem die Taschenmonster der Johto-Region im Mittelpunkt stehen.

Doch leider wird genau dieser durch einen Skandal überschattet, denn bei den beiden Immersiv-Karten, den wohl begehrtesten des Sets, wurde gepfuscht. Genauer gesagt ist das legendäre Pokémon Ho-Oh, das auf beiden Karten zu sehen ist, offenbar keine völlig neue Zeichnung, sondern fast eins zu eins von der Kreation eines Fans kopiert.

Pokémon: Ho-Oh-Karte offenbar teilweise von Fan-Zeichnung geklaut

Alles begann, als der oder die Künstler*in lanjiujiu auf Twitter eine Reihe von Bildern veröffentlichte. Dort zu sehen: Die Immersiv-Karte von Ho-Oh, die im neuen Set von Pokémon TCG Pocket enthalten sein sollte, sowie eine Zeichnung des Feuervogels, die von lanjiujiu selbst stammt. Die Pose auf beiden Artworks ist nahezu identisch, der größte Unterschied besteht noch bei Farben und Schattierungen.

Hier seht ihr besagte Zeichnungen:

Lanjiujiu kommentiert den Vergleich mit mehreren Fragezeichen, ist ganz offenbar verwirrt, wie es dazu kommen konnte. Denn Sie Nanahara, die für das Ho-Oh verantwortliche und auch sonst in der Pokémon TCG-Welt bekannte Illustratorin, hat hier, wenn auch offenbar unbewusst, direkt von einem Fan geklaut. Rechtlich mag das erlaubt sein, schließlich erklärt die Pokémon Company in ihren offiziellen Richtlinien, dass Fan-Künstler*innen keine Rechte an ihren Werken haben.

Moralisch bleibt es allerdings höchst verwerflich, weshalb der Aufschrei auf Twitter entsprechend groß ausfällt. Viele finden das Verhalten überhaupt nicht in Ordnung, fordern Kompensation für Lanjiujiu und können nicht nachvollziehen, dass für die Pokémon Company arbeitende Illustrator*innen so etwas tun würden. Gerade Sie Nanahara, die für beeindruckende Artworks wie dem Tengulist aus Gewalten der Zeit oder dem Hisui-Zoroark-VSTAR aus Zenit der Könige bekannt ist.

Artworks der Karten kurzerhand entfernt

Untypischerweise hat der Großkonzern nicht versucht, den Shitstorm auszusitzen, sondern öffentlich reagiert. Mit einem offiziellen Statement, aber auch mit der Entfernung der betroffenen Artworks aus Pokémon TCG Pocket. Zwar könnt ihr die Immersiv-Karten nach wie vor ziehen, die sind aber derzeit mit einem Platzhalter-Text versehen, der besagt: „New Art Coming Soon“, also „Neue Illustration folgt bald.“

Hier seht ihr die aktuellen Platzhalter:

Unerwartet, aber durchaus willkommen, dass man nicht nur überhaupt auf die Kritik eingeht, sondern sogar entsprechende Maßnahmen zieht. Das finden auch Fans unter dem Statement, wie etwa MagusDevon, der oder die schreibt: „Ich bin positiv überrascht, dass man das Problem angegangen hat und denke, das hat man korrekt gehandhabt. Fehler passieren – ich bin sicher, es ist eine lange Befehlskette und Referieren kann schwierig sein bei bestimmten Deadlines.“

Statement des Pokémon TCG Pocket-Team

Vom offiziellen Pokémon TCG Pocket-Kanal heißt es derweil: „Wir sind darauf aufmerksam geworden, dass es bei der Illustration von Ho-Oh auf dem Artwork der Immersiv-Karten von Ho-Oh EX und Lugia EX einen Produktionsfehler gab. Nach einer internen Untersuchung haben wir herausgefunden, dass das Karten-Produktionsteam falsches Referenzmaterial als offizielle Dokumente an den Illustrator herangetragen hat, der für diese Karten beauftragt wurde.“

Deshalb habe man das Artwork von beiden Immersiv-Karten entfernt und arbeite bereits an entsprechendem Ersatz. Außerdem wolle man eine größere Untersuchung einleiten, um sicherzustellen, dass sowas nicht schon bei anderen Karten im Spiel vorgekommen ist. Falls man Sie Nanahara schlichtweg dazu aufgefordert hat, diese Pose von Ho-Oh zu verwenden, steht zumindest fest, dass die Illustratorin nicht absichtlich eine Fan-Zeichnung abgekupfert hat.

Der oder die betroffene Künstler*in lanjiujiu hat übrigens auch auf das Statement reagiert und schreibt: „Ich habe die offizielle Ankündigung gesehen, bin dankbar für die schnelle Lösung und hoffe, die Sache hat sich damit erledigt.“ Bleibt zu hoffen, dass dies nicht wieder vorkommt und die versprochenen Maßnahmen Früchte tragen – auch, wenn die Pokémon Company rein rechtlich Fan-Zeichnungen ohne Kompensation oder Nachricht verwenden darf.

