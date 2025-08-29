Pokémon: Neue Mega-Form enthüllt – „auf diesen Tag habe ich 12 Jahre gewartet“

Das Marketing für Pokémon-Legenden: Z-A mag nicht auf Hochtouren laufen, aber es läuft: Nachdem wir bei Sonne und Mond damals quasi alle Taschenmonster vor der Veröffentlichung kannten, will man dieses Mal offenbar ein paar Überraschungen in der Hinterhand behalten.

Nach Mega-Dragoran und Mega-Sarzenia enthüllte man deshalb jetzt erst die dritte brandneue Mega-Entwicklung für den zweiten Legenden-Ableger. Die Enthüllung wurde mit einem Turnier-Poster angekündigt, auf dem sich Machomei und Resladero die Stirn boten. Wer von beiden eine neue Form bekommt? Wer die Leaks kennt, wusste natürlich bereits Bescheid. Nun ist auch der Rest eingeweiht.

Als „Kampf der Könner“ betitelte man das vierminütige Enthüllungsvideo auf YouTube, in dem die beiden Kampf-Pokémon in den Ring steigen. Schnell wird klar: Trotz Typenvorteil läuft es nicht gut für Resladero und der von Wrestlern inspirierte Muskelvogel liegt am Boden. Doch dann erinnert er sich an die Zeit mit seinem Trainer und das Band zwischen den beiden ermöglicht die Mega-Entwicklung.

Hier seht ihr die Enthüllung im Spiel:

Mit goldener Maske und Brustschutz sowie einem roten Cape sieht Mega-Resladero mehr als je zuvor aus wie die Show-Kämpfer, auf deren Grundlage das aus Pokémon X und Y stammende Taschenmonster basiert. Der offiziellen Website zufolge behält es seine Typenkombination Kampf/Flug, weitere Infos enthüllte man nicht. Da es in Legenden: Z-A offiziell keine Fähigkeiten geben wird, hat sich die Frage danach auch geklärt.

Im Vergleich zu den beiden vorherigen Mega-Entwicklungen scheint Resladero deutlich besser anzukommen: Unter dem (englischen und deutschen) YouTube-Video finden sich Kommentare wie „Endlich ein weiteres Modern-Gen Mega, danke“ oder „Auf diesen Tag habe ich zwölf Jahre lang gewartet“. Denn ja, X und Y sind tatsächlich bereits 2013 erschienen. Fühlt sich noch wer alt?

Es bleibt spannend, welche Pokémon noch Mega-Entwicklungen erhalten werden und welche man davon als nächstes enthüllt – vorausgesetzt, ihr habt euch nicht bereits die Leaks angeschaut und die Überraschung verdorben. An anderer Stelle verraten wir euch den wohl bescheuertsten Fakt über Pikachu, den ihr je gehört habt.

Quelle: Offizielle Pokémon-Website, YouTube /Offizieller Pokémon YouTube Kanal