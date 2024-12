Pokémon: Diese Wii im Porygon-Design ist wirklich einzigartig

Der Pokémon Karmesin & Purpur-DLC Der Schatz von Zone Null erschien im Dezember 2023, Pokémon-Legenden: Z-A ist hingegen erst für 2025 geplant: Dieses Jahr gehen Fans der Taschenmonster also tatsächlich einmal leer aus.

Grund genug, die durch den ausbleibenden Release gewonnene Zeit anderweitig zu verwenden. Wie wäre es beispielsweise mit einer funktionstüchtigen Wii im Design von Porygon, dem digitalen Generation 1-Pokémon? Dieses spannende Fan-Projekt ist nun endlich fertig geworden und kann sich wirklich sehen lassen.

Porygon als Wii: Pokémon-Fan zaubert Konsolen-Traum

Als künstlich programmiertes Pokémon dürfte sich kein anderes Taschenmonster besser für die Transformation in eine Spielkonsole eignen als Porygon. Basierend auf der wundervollen Zeichnung von Twitter-Nutzer Altardoll, der das Pokémon zusammen mit einer Wii in eine rot-blaue Umsetzung der beliebten Nintendo-Konsole verwandelte, hat sich YouTuber BigRig Creates in den Kopf gesetzt, dieses Wunderwerk Wirklichkeit werden zu lassen.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In einem elfminütigen Video hat er den Prozess in seine Einzelteile zerlegt: Als Basis dient die hellblaue Family Edition der Wii, die bereits perfekt die Farbe von Porygon einfängt. Allerdings bekommt sie ein neues Innenleben verpasst, weil das Ursprungsmodell keine GameCube-Discs abspielen kann. Nach dem Austausch besorgte sich der YouTuber einen Nunchuck und zwei Wii Remotes, natürlich alle in dem gleichen Blau wie die Konsole selbst.

Mithilfe der entsprechenden Software erschuf BigRig die entsprechenden 3D-Modelle von Porygons Kopf und transportierte das Ganze mit einem 3D-Drucker in die Realität. Weil das Bauen einer Sensor Bar etwas komplizierter ist, flog der YouTuber dann nach Japan und besorgte die nötigen Einzelteile. Das Herzstück, die Seele des Projekts, ist allerdings Porygon selbst: Das Pokémon haust nämlich im übertragenen Sinne in der Wii.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Möglich ist das dank der Software Pokémon Ranch, auf die sich Taschenmonster von Pokémon Diamant und Perl übertragen lassen. Einen tatsächlichen Nutzen hat das nun in der Wii wohnende Porygon nicht, verleiht dem Projekt aber zusätzlichen Charme. Die fertige und voll funktionstüchtige Pokémon-Wii könnt ihr im Video bewundern – und dank der ausführlichen Anleitung theoretisch auch selber nachbauen. Fast genauso komplex: Unsere Theorien und Spekulationen zu Pokémon-Legenden: Z-A, das nächstes Jahr erscheinen soll.

Quelle: YouTube /BigRig Creates, Twitter /@altardoll