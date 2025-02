Pokémon: Heute gibt es Infos zum neuen Spiel – schaltet im Livestream ein

Der Pokémon Day ist gekommen und wenig überraschend dürfen wir uns am heutigen Tag über viele neue Infos rund um die Welt der beliebten Taschenmonster freuen. Auch zum schon seit längerer Zeit angekündigten Pokémon Legenden: Z-A gibt es wohl endlich handfeste Informationen.

Denn für den Jubiläumstag der Milliarden-Franchise haben Nintendo und die The Pokemon Company eine neue Ausgabe von Pokémon Presents angekündigt. Es ist quasi das Äquivalent zu den bekannten Nintendo Direct-Shows und umfasst jede Menge Neuigkeiten rund um Pikachu und seine Freunde.

Pokémon: Neue Infos bereits in wenigen Tagen

Fans der beliebten Pocket Monster wissen natürlich wann der große Feiertag ist, für alle anderen sei festgehalten: Am 27. Februar findet alljährlich der Pokémon Day statt. Grund für das Datum? An jenem Tag sind 1996 in Japan die ersten beiden Videospiele, Rot und Blau, erschienen und von da an eroberte das Franchise nach und nach die komplette Welt.

Deshalb findet die neue Ausgabe von Pokémon Presents am 27. Februar 2025 statt. Genauer gesagt fällt der Startschuss um 15:00 Uhr auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Franchise, in der in einem speziell vorbereiteten Video sämtliche neuen Informationen geteilt werden. Welche das sind?

Das wissen wir aktuell noch nicht, denn die offizielle Ankündigung auf dem japanischen Twitter-Account hält sich mit Informationen sehr zurück. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass wir wohl erstmals genauere Details zu Pokémon Legenden: Z-A erhalten. Das Nintendo Switch-Spiel wurde beim letzten Franchise-Geburtstag angekündigt, seit dem herrschte eisernes Schweigen. Es soll aber noch 2025 erscheinen, weshalb wohl so langsam der Schleier gelüftet werden kann.

Was könnte es noch geben?

Neben dem nächsten Serienableger dürfte es ebenso Neuigkeiten zu Pokémon Go, welches eventuell demnächst in die Hände Saudi-Arabiens wandert, und anderen Mobile-Projekten geben. Auch bei den Sammelkarten dürfen sich Fans wohl auf die eine oder andere Ankündigung einstellen.

Zu guter Letzt werden wohl ebenso Informationen zum Anime und weiteren Entertainment-Produkten geteilt. Wenn ihr jetzt schon wissen wollt, wie es um die Pokémon-Spiele bestellt ist, geben wir euch in einem separaten Artikel dazu Einblick.

