Pokémon: Release von nächstem Spiel durch potenziellen Leak vorausgesagt

Nach einem äußerst schwammigen ersten Trailer zu Pokémon Legenden: Z-A Anfang 2024 ist eine Stille eingekehrt, die sich schon gefühlt ewig hinzieht. Keine Infoschnipsel, Teaser, Daten oder sonstige Updates hat Nintendo in Bezug auf die Entwicklung durchblicken lassen.

Ein Leaker behauptet nun, einen Blick hinter den Vorhang des Schweigens geworfen zu haben und sehr konkrete Details zum nächsten Pokémon-Spiel, wie etwa einem möglichen Releasedatum, zu kennen.

Wenn der eigentliche Herausgeber eines Spiels längere Zeit nicht mit Neuigkeiten über einen bevorstehenden Release rausrückt, sehen sich die Fans häufig selbst in der Verantwortung, diese zu beschaffen. So ist es nicht verwunderlich, dass fast ein Jahr nach der Ankündigung von Pokémon Legenden: Z-A vor lauter Ereignislosigkeit die Leaks losbrechen. Manchmal fußen diese auf wackeligen Quellen, die jedoch bekannt sind, manchmal stammen sie aus der anonymen Blackbox – wie etwa im vorliegenden Fall. Handfest ist hier also schon mal gar nichts, soviel vorweg.

Fast schon ärgerlich eigentlich, denn die Nachricht eines 4chan-Nutzers oder einer 4chan-Nutzerin könnte für Pokémon-Fans äußerst erfreulich sein, wenn sie tatsächlich der Wahrheit entspricht. Dem Post nach soll der zweite Titel der Spin-off-Reihe bereits am 16. Mai 2025 erscheinen. So kurz nach der erwarteten Enthüllung der Nintendo Switch 2, welche laut aktuellem Wissensstand bis Ende März desselben Jahres erfolgen soll, wäre ein Release für die neue Hardware definitiv denkbar.

Display content from twitter.com Click here to display content from twitter.com Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Person hinter den Leaks besitzt außerdem angeblich Kenntnisse über das Datum des nächsten Trailers, welcher am 27. Februar und damit am Pokémon-Tag an die Öffentlichkeit geraten soll. Zur selben Zeit dürften auch Vorbestellungen möglich sein, die exklusive Boni beinhalten. Neben den Rahmenbedingungen der Veröffentlichung finden Spiel- sowie Story-Inhalte ebenfalls Erwähnung. So sagt der Poster oder die Posterin beispielsweise voraus, dass Mega-Steine gesammelt und Zygarde-Zellen eingesetzt werden müssen, um Illumina City weiterzuentwickeln.

Ob der Leak sich bewahrheiten wird, bleibt erstmal fraglich. In den Kommentaren unter einem Twitter-Post zu dem Thema zweifeln viele Fans den Wahrheitsgehalt stark an. Nicht nur wird keine richtige Quelle genannt, die Aussagen zu neuen Mega-Evolutionen widerspricht dem, was aus dem großen Daten-Leak zu Pokémon bekannt ist. Dies wird als Hinweis darauf verstanden, dass hier bloß Märchen gesponnen wurden. Aber wir werden sehen.

Zu den zugänglichen Informationen über das kommende Pokémon-Game aus erster Hand passen die Gerüchte immerhin – die sind momentan noch vage genug gehalten. Alles, was wir mit Sicherheit sagen können ist, dass Hauptschauplatz des Spiels Illumina City sein wird und der Aufbau der Stadt im Fokus der Geschichte steht. Daraus lassen sich allerdings schon eine Menge Spekulationen über Pokémon Legenden: Z-A ableiten – neben Leaks die zweite Säule verzweifelter Fans.

Quellen: Twitter / @Light_88_