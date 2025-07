Pokémon: Sichert euch jetzt drei kostenlose Booster – so einfach geht’s

Pokémon-Karten erleben derzeit ein neues Hoch, die frischen Sets sind hart umkämpft: Wer nach Produkten zu Schwarze Blitze und Weiße Flammen sucht, wird jedenfalls häufig nur zu Scalper-Preisen fündig.

Ein Problem, das Pokémon TCG Pocket nicht kennt: Das Mobile-Game bietet euch schließlich die Möglichkeit, jeden Tag zwei kostenlose Booster zu öffnen. Wem das nicht reicht, der muss echtes Geld in die Hand nehmen oder Sanduhren sparen. Glücklicherweise gibt es genau von denen jetzt einen ganzen Batzen geschenkt.

Pokémon TCG Pocket: 36 Sanduhren kostenlos abstauben

Gleich 36 Sanduhren könnt ihr euch mit nur wenig Aufwand in Pokémon TCG Pocket derzeit unter den Nagel reißen. Und da die Wartezeit auf ein neues Booster zwölf Stunden beträgt, ihr also zwölf Sanduhren zum sofortigen Öffnen benötigt, lässt sich die erwähnte Anzahl in gleich drei verlockend glänzende Packs übersetzen. 15 Karten könnt ihr euch also sofort in eure digitale Bibliothek schieben – zumindest, wenn ihr eine kleine Gegenleistung erbringt.

Denn auch, wenn ihr keinen Cent dafür bezahlen müsst, ganz umsonst wirft euch Pokémon TCG Pocket die 36 Sanduhren nicht in den Schoß. Doch keine Sorge, die verlangte Aufgabe ist denkbar einfach: Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, euren Nintendo-Account oder euren App Store-Account mit eurem Account bei Pocket zu verbinden, schon kann das fröhliche Booster-Öffnen beginnen (via @UniteVids auf Twitter).

Der Prozess ist innerhalb einer Minute erledigt: Öffnet einfach eure App, dann das Menü unten rechts und klickt auf „Anderes“. Danach wählt ihr „Konto“ und schon könnt ihr euch für eine Verknüpfungsmethode entscheiden. Im Vergleich zu den sonstigen Herausforderungen, bei denen ihr für Sanduhren beispielsweise eine Reihe an Kämpfen absolvieren müsst, ist die aktuelle Aktion quasi geschenkt – und kostenlos sowieso.

Außerdem kommt sie perfekt zur frischen Veröffentlichung des neuen Sets „Weisheit von Himmel und Meer„, das sich voll und ganz auf die vielfältigen Taschenmonster der Johto-Region konzentriert. Allerdings wird ausgerechnet dieser Release von Plagiatsvorwürfen überschattet, auf die das Team hinter Pokémon TCG Pocket glücklicherweise direkt reagiert und entsprechende Maßnahmen getroffen hat.

