Pokémon: Spielbare Version von bevorstehendem Titel jetzt aufgetaucht – doch der Inhalt überrascht

Gerade erst haben Fans ein neues Pokémon-Spiel serviert bekommen, als Pokémon-Legenden: Z-A im Oktober auf der Nintendo Switch und der Nintendo Switch 2 aufgeschlagen ist. Der nächste Release steht bereits offiziell in Aussicht. Dabei handelt es sich um einen Schritt in Richtung des Cozy Game-Genres.

Während Fans sich eigentlich noch bis mindestens zum nächsten Jahr gedulden müssen, bevor sie sich an diesem entspannten Ausflug versuchen, ist in der Zwischenzeit ein ganz schöner Batzen von einem Leak auf die Community hereingebrochen, der sogar eine für jeden frei spielbare Version des Titels ins Internet gestreut hat.

Pokémon Pokopia: Beta durch Leak für alle verfügbar

Pokémon kann seine Geheimnisse anscheinend nicht für sich behalten: Nachdem vor ungefähr einem Jahr der erste Teraleak die IP-Inhaber heimgesucht hat, ging das große Datenleck vor kurzem in die zweite Runde. Unter anderem sind Namen künftiger Spiele und geplante Releases durchgesickert. Jetzt kommt es aber noch dicker: Nicht nur theoretische Infos wie diese haben die geschützten Wände der Server verlassen, auch spielbare Software ist mittlerweile im Umlauf, und zwar zu Pokémon Pokopia.

Davon hat Leaker*in RyDawgE per Twitter berichtet und passende Screenshots angehangen. „Beta Version von Pokopia von 2019 gefunden„, heißt es in dem betreffenden Beitrag. Wer das Projekt in Unity lädt, soll es einfach so spielen können. Den dafür benötigten Code stellt der Account Centro Leaks auf Twitter bereit, zeigt außerdem ein kurzes Video des Gameplays. Vor allem optisch ist der Inhalt ziemlich weit von dem entfernt, was wir im ersten Trailer zu Pokopia präsentiert bekommen haben. Statt glatten 3D-Oberflächen betrachtet man hier eher eine pixelige Block-Landschaft.

Auch ist kein Ditto in Form eines menschlichen Mädchens zu erkennen, das ja bekanntlich die Rolle des Protagonisten übernehmen soll. Insgesamt lässt der Build eher an ein Idle-Spiel am Handy denken, bei dem Pokémon zum Bauen von Objekten und Sammeln von Ressourcen herumgeschickt werden. Dabei war eigentlich mal angedacht, es als Switch 1-Titel zu veröffentlichten (via Insider Gaming), und nicht wie bekanntgegeben für deren Nachfolger. Centro Leaks fügt erklärend hinzu, dass das Spiel ursprünglich noch von Game Freak betreut wurde, bevor Koei Tecmo das Ruder übernommen hat.

Um die Beta und das fertige Spiel am Ende zu vergleichen, braucht es Geduld bis zu einem noch unbestimmten Zeitpunkt in 2026. Bis dahin dürft ihr euch die Zeit mit dem noch frischen Pokémon-Legenden: Z-A vertreiben, zu dem wir auch einen Test für euch parat haben.

