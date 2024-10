Pokémon trifft Stardew Valley: Neues Cozy Fan-Game ist völlig kostenlos

Während Taschenmonster-Fan geduldig auf den für 2025 geplanten Release von Pokémon Legenden: Z-A warten, nehmen einige proaktivere Community-Mitglieder die Sache selbst in die Hand.

Zu den bereits zahlreich existierenden Romhacks und Fan-Games gesellt sich deshalb nun ein weiteres: The Slowpoke Shack entführt euch in die Welt der Pokémon, würzt das klassische Gameplay aus dem Hause Game Freak aber mit einer gemütlichen Prise Kochen und Restaurant-Managing.

Dieses Pokémon Fan-Game verbindet Kämpfen mit Kochen

Verantwortlich für das spannende Cozy-Projekt ist der Pokémon-Fan KennyCatches, der das Konzept samt Downloadlink zum Spiel auf dem Messaging Board Eevee Expo geteilt hat. Dort könnt ihr euch die aktuelle Version von The Slowpoke Shack kostenlos herunterladen, die rund fünf Stunden Spielzeit umfasst. Fertig ist das Fan-Game nämlich noch nicht, Entwickler KennyCatches empfiehlt euch aber trotzdem schon, den Ist-Zustand zu genießen.

Im verlinkten Thread bekommt ihr nicht nur die Prämisse – Protagonist Archer zieht mit seinem Fukano nach Silverspring Town, und eröffnet das titelgebende Restaurant Slowpoke Shack – sondern auch einige Screenshots aus dem Spiel aufgetischt: Die zeigen, wie der Kulinariktempel von innen und aussieht sowie was das idyllische Dörfchen noch zu bieten hat. Neben grün eingerahmten Straßen und einem Wald ist das vor allem ein üppiger Strand mit strahlend blauen Felsen.

Auch ein Pokémon-Kampf ist zu sehen, der unterstreicht, was Franchise-Fans schon basierend auf den anderen Screenshots vermutet haben dürften: Als optisches Vorbild dürften die Editionen Feuerrot und Blattgrün hergehalten haben, auch wenn hier ein deutlich höherer Detailgrad herrscht. Mit Kranoviz und Wattzapf sind aber auch Taschenmonster aus neueren Generationen in The Slowpoke Shack am Start.

Die Bilder zeigen aber auch, dass das Fan-Game zwar echte Pokémon statt eigens erdachter Kreaturen nutzt, jedoch trotzdem auf keinem existierenden Titel des japanischen Studios basiert. Als Inspirationen nennt man unter anderem einige andere Fan-Games zur erfolgreichsten Popkultur-Marke der Welt sowie Stardew Valley: Den Vibe der erfolgreichen Farming-Simulation versprüht The Slowpoke Shack definitiv. Wollt ihr passend zum Spooktober eure Cozy-Erfahrung mit ein wenig Horror würzen, dürfte sich ein Blick auf Grave Seasons lohnen.

Quelle: Eevee Expo /@KennyCatches, YouTube /Humble Scotsman