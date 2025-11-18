Nintendo Switch: Exklusivtitel ist seit Update völlig hinüber – „werft es einfach in den Mülleimer“

Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle haben ohnehin schon nicht den besten Ruf in der Taschenmonster-Community: Sie gelten als lieblose, unfertige Remakes der 4. Generation.

Auch der technische Zustand war gelinde gesagt fehlerhaft zu Release. Da hilft es wenig, dass seit dem jüngsten Update auf der Nintendo Switch das Kind endgültig in den Brunnen gefallen ist. Denn obwohl das doch eigentlich nur Verbesserungen am Gerät vornehmen sollte, erwirkt es bei den beiden Neuauflagen leider das genaue Gegenteil.

Das berichtet unter anderem Joe Merrick auf Twitter, der Gründer der Pokémon-Fanseite Serebii. Er schrieb in einem Post: „Es scheint, als habe das neue Switch/Switch 2 Update dazu geführt, dass es beim Starten von BDSP [Brilliant Diamond, Shining Pearl – Anm. d. Red.] zu periodischen Abstürzen kommt. Ich schwöre, das Spiel wird von Klebeband, Fäden und Gebeten zusammengehalten. Es ist ein Ding nach dem anderen damit.“

Besagter Tweet:

Merrick ist offenbar nicht der Einzige, der mit derartigen Problemen zu kämpfen hat. In den Kommentaren schließen sich zahlreiche Spieler*innen an, vor allem sogenannte Shiny Hunter (Fans, die sich auf die Jagd von schillernden Pokémon spezialisiert haben), die das Spiel oft neu starten müssen, beschweren sich. Allerdings gibt es vereinzelt auch Kommentarschreibende, die berichten, auf keine solchen Fehler zu stoßen.

Der Ruf von Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle bessert sich durch solche Vorkommnisse natürlich nicht. „An diesem Punkt brauchen wir ein ‚Perfektes Platin‘, um die unendliche Menge an Problemen von BDSP zu beheben“, schreibt beispielsweise SilvyTheEnby und erntet dafür von Merrick ein trockenes: „Werft es einfach in den Mülleimer und schließt damit ab.“

In unserem damaligen Test schnitt Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle besser ab als der Durchschnitt, trotzdem attestierten wir dem Titel, dass es dem „soliden Remake“ an „bedeutsamen Neuerungen“ mangelt. In Sachen Innovation konnte uns derweil der jüngste Taschenmonster-Ausflug überzeugen, denn in unserem Test zeigt Pokémon-Legenden: Z-A, wie sehr es sich von bisherigen Titeln unterscheidet.

Quelle: Twitter /@JoeMerrick, SilvyTheEnby