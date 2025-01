Pokémon: Nur für kurze Zeit kostenlose Glumanda- und Schiggy-Karten sichern – so geht’s

Nachdem in Pokémon TCG Pocket vor Kurzem das neue Jahr gefeiert wurde, in dessen Event-Rahmen man sich die Spendierhosen angezogen und gleich mehrere Booster verschenkt hat, geht es jetzt mit der nächsten Aktion weiter.

Ein neues Wunderwahl-Event gewährt euch in regelmäßigen Abstanden die Chance, einen von zwei berühmten Kanto-Startern völlig kostenlos zu ziehen. Die Promo-Karten von Glumanda und Schiggy locken mit ihren süßen Artworks, ein bisschen Glück müsst ihr aber mitbringen.

Pokémon TCG Pocket: Neue Wunderwahl schenkt euch zwei Kanto-Starter

Im Wunderwahl-Reiter von Pokémon TCG Pocket findet ihr gleich zwei Gelegenheiten, euch die beliebten Kanto-Starter zu schnappen. Zum einen die kostenlose Bonuswahl, in der euch zwei Wunder-Sanduhren, zwei Event-Shop-Tickets (Turtok) und ein Glumanda oder Schiggy zur Verfügung stehen.

Und dann noch die zwei Wunder-Ausdauer-Embleme kostende Chaneira-Wahl, wo ihr ausschließlich die Promo-Karten ziehen könnt, wobei natürlich immer noch der Zufall entscheidet, ob euch die Feuerechse oder die Wasserschildkröte in die Hände fällt. Mit einhergeht natürlich auch eine Reihe an neuen Herausforderungen und ein neuer Shop-Reiter, in dem ihr die Event-Shop-Tickets eintauschen könnt.

Momentan stehen nur zwei Hintergründe und ein Cover zur Verfügung, im Verlauf der Aktion werden aber sicherlich noch weitere Belohnungen dazukommen. Wer danach dürstet, seine Kämpfe oder Galerien umzugestalten, findet hier vermutlich ein paar spannende Motive, die sich wie üblich völlig kostenfrei erspielen lassen.

Welches Event könnte als nächstes kommen?

Wenn ihr euch jetzt fragt, warum sich das Event nur um Glumanda und Schiggy dreht, während Bisasam leer ausgeht: Der Pflanzen-Starter hat bereits vor einigen Wochen als Promo-Karte in der Wunderwahl gastiert.

Währenddessen läuft bei den CPU-Kämpfen gerade ein Event mit Turtok, nachdem vergangenes Jahr bereits Bisaflor seinen Auftritt hatte. Glurak dürfte also als nächstes dran sein. Bis es soweit ist, lohnt ein Blick auf die wichtigsten Infos zum Pokémon TCG Pocket-Set „Mysteriöse Insel“.

