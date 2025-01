Pokémon TCG Pocket: Termine für wohl wichtigstes Feature & die neue Erweiterung stehen

Seit seinem Start Ende Oktober des vergangenen Jahres erfreut sich das Pokémon TCG Pocket äußerster Beliebtheit. Doch nach einem ganz bestimmten Feature sehnen sich Sammelkarten-Fans seither.

Dieses kommt nun schon in wenigen Tagen endlich auf die iOS- und Android-Geräte. Doch nicht nur das: Die Pokémon Company hat gleichermaßen auch den Termin für die neue Erweiterung des Pokémon TCG Pocket bestätigt.

Pokémon TCG Pocket: Erste Erweiterung kommt bald – lässt euch endlich tauschen

Schon in der nächsten Woche ist es planmäßig so weit: Zunächst steht die heißersehnte Tauschfunktion am 29. Januar vor der Tür, ehe am 30. Januar dann schon die taufrische Erweiterung Kollision von Raum und Zeit an die selbige klopft. Bereits zuvor kündigten die Entwicklerinnen und Entwickler des Pokémon TCG Pocket an, dass ihr mit euren Freundinnen und Freunden tauschen können sollt – jedoch unterliegt ihr dabei ein paar Einschränkungen.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Passend dazu: Pokémon TCG Pocket – Leaker enthüllt Details zum Tauschen, Fans hassen es – „riesige Enttäuschung“

Dazu heißt es recht konkret aber: „Bei Veröffentlichung der neuen Funktion werden Spielende bestimmte Karten aus den Erweiterungen Unschlagbare Gene und Mysteriöse Insel tauschen können. Es ist derzeit geplant, die Auswahl an tauschbaren Karten in zukünftigen Updates zu erhöhen“, während weiterhin „bestimmte Beschränkungen“ gelten sollen. Der Tipps-Bereich des Titels soll Aufschluss geben, wenn noch Fragen übrig bleiben.

Uneingeschränkt freuen dürfen sich Fans des virtuellen Sammelkartenspiels aber auf die neue Erweiterung: Kollision von Raum und Zeit soll sie heißen und mit einer „Vielzahl an Pokémon aus der Sinnoh-Region“ aufwarten. Auf den beiden digitalen Boosterpacks sind mit Dialga und Palkia zwei legendäre Taschenmonster der vierten Generation abgebildet.

„Darüber hinaus erwarten Fans neue und einzigartige Kartenillustrationen mit Pokémon, die neu im Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket sind, darunter das allseits beliebte Lucario sowie die drei ersten Partner-Pokémon Chelast, Panflam und Plinfa aus der Sinnoh-Region. Spielende aus aller Welt können neue Karten aus der Erweiterung Kollision von Raum und Zeit sammeln, indem sie Boosterpacks öffnen oder die Wunderwahl durchführen.“ Apropos: Auch wir haben zwei Wochen in der Booster-Hölle verbracht – hier lest ihr unser Fazit zu Pokémon TCG Pocket.

Quellen: YouTube / Offizieller Pokémon Youtube Kanal