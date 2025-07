Pokémon trifft Mario Kart 64 in diesem irren Fan-Projekt – Nostalgie-Feeling pur

Der erste Hype um Mario Kart World ist verflogen und teilweise sogar Ernüchterung gewichen – längst nicht alle halten den neuesten Ableger des Fun Racers für die Krone der Genre-Schöpfung. Nicht selten ist auf einschlägigen Portalen zu lesen, dass Fans lieber wieder (oder weiterhin) auf den Vorgänger Mario Kart 8 setzen.

Wer eine noch krassere Retro-Schiene fahren möchte, dabei aber offen für einen kleinen Twist in Richtung eines anderen Nintendo-Franchise ist, kann sich über eine irrwitzige Fan-Kreation freuen. Fans von Mario Kart und Pokémon sollte diese gleichermaßen begeistern.

Pokémon Kart 64: Mit Pikachu und Mauzi über die Strecke heizen

So hat ein User namens Shrugboat einen Rom-Hack von Mario Kart 64 kreiert, in dem ihr nicht mit Mario, Yoshi, Bowser und Co. um die Wette fahrt, sondern mit Pokémon. Während die Strecken noch sehr nah am Original sind, wurden dennoch eine Reihe Details verändert, um sie dem Franchise mit den putzigen Taschenmonstern anzupassen.

Sehr hier ein Gameplay-Video zu Pokémon Kart 64:

Schon auf dem Auswahlbildschirm fällt auf, dass vom kreativen Kopf hinter dem Hack nicht unbedingt die Pokémon gewählt wurden, die jeder erwartet hätte. Zwar gibt es Pikachu und Starter-Monster Bisasam, aber auch ungewöhnliche Picks wie Tangela oder Porygon. Ein Umstand, der gemischt aufgenommen wird. „Interessante Auswahl“, heißt es beispielsweise in einem Youtube-Kommentar. „Ich bin froh, dass nicht einfach die Starter genommen wurden.“ Auf Instagram, wo ein Video von jhauntertcg geteilt wurde, häuft sich dagegen Kritik, warum denn Glumanda oder Schiggy nicht auftauchen.

Generell erfährt Pokémon Kart 64 aber viel Lob. Gerade für Nintendo 64-Spiele sind ausgetauschte Charaktermodelle ungleich schwieriger als bei 2D-Hacks, beispielsweise von Super Nintendo-Spielen. „Dieser Hack ist mit so viel Liebe gemacht; fühlt sich an wie in einer anderen Zeitlinie“, schreib ein*e Nutzer*in auf YouTube. „Nintendo, schaut euch das an“, zeigt sich ds_nix auf Instagram begeistert.

Rainbow Road mit neuen Neon-Modellen

Im Gameplay-Video sehen wir viele Details aus dem Pokémon-Franchise in den wohlbekannten Mario Kart 64-Strecken: Schildkrötenpanzer wurden mit Pokébällen ausgetauscht, Turbopilze wurden zu Onigiris, statt Lakitu hält nun Smettbo die Startampel. Auf der Moo Moo Farm tummeln sich nun Tauros‘, das rotierende Ei in Yoshi’s Tal ist nun das eines Togepi und Warios ehemaliges Stadion bekommt durch das Porygon-Thema nun einen völlig neuen Look.

Zudem ist Pokémon Kart 64 der erste Hack des N64-Klassikers, der die Neon-Konterfeis der Super Mario-Charaktere auf der Rainbow Road austauscht. Das Spiel kann mit einem Nintendo 64-Emulator gespielt werden. Wer auf den Geschmack gekommen ist und noch mehr Retro-Action von Nintendo erleben will, kann sich ja mal dieses Projekt zu Super Mario Bros. ansehen.

