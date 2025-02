Pokémon: Zeitlich begrenzte Aktion schaltet exklusive Serie für alle frei

Der mit Spannung erwartete Pokémon Day erfüllt Fans mit Hoffnung auf große Neuigkeiten über die nahe Zukunft des beliebten Franchise. Um schon im Vorhinein für gute Stimmung zu sorgen, startet jetzt eine Reihe von besonderen Aktionen, aus der die Community Vorteile schöpfen darf.

Darunter zum Beispiel die kurzzeitige Aufhebung der exklusiven Streaming-Rechte an der noch recht jungen Serie Pokémon Concierge. Für wenige Tage sind die Folgen daher nicht mit einem kostenpflichtigen Abo verknüpft und für alle im Netz frei verfügbar.

Pokémon Concierge in diesem Zeitraum auf YouTube abrufbar

Seit dem 21. Februar ist die Serie Pokémon Concierge als Video-Reihe auf der Plattform YouTube zu finden. Von den insgesamt vier existierenden Folgen sind bisher die ersten beiden auf Englisch hochgeladen worden. Bis zum 9. März 2025 habt ihr Zeit, von den Uploads Gebrauch zu machen, wie auch im Titel klar zu lesen ist. Danach müssen interessierte Zuschauer*innen wieder auf Netflix zurückgreifen, wenn sie einschalten wollen.

So niedlich ist Pokémon Concierge:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den etwa 15-minütigen Episoden verfolgt ihr Geschichten aus dem Leben von Haru, die einen neuen Job als Concierge in einem Pokémon-Resort annimmt, um ihren Burnout hinter sich zu lassen. Harus frisch begonnene Karriere führt sie immer wieder mit den auf der Insel lebenden Monstern zusammen, beispielsweise, wenn sie sich um deren aufkommende Probleme kümmern muss. So eilt sie etwa in der zweiten Folge einem Enton zur Hilfe, das an schlimmen Kopfschmerzen leidet – typisch für seine Spezies.

Lesetipp: Aktueller Tera-Raid in Pokémon: Karmesin & Purpur

Neue Folgen der Serie Pokémon Concierge bereits in Planung

Anders als der bekannte Pokémon-Anime setzt Pokémon Concierge nicht auf klassische 2D-Bilder, sondern wird durch Stop-Motion realisiert. Die niedliche Seite der kleinen Monster wird dabei besonders eindrucksvoll in Szene gesetzt, während actionreiche Kämpfe hier ausnahmsweise gar kein Thema sind.

Insgesamt hat die Serie bei Fans einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Aufbauend auf dem bisherigen Erfolg hat Netflix im Februar letztes Jahres neue Episoden beordert. Allerdings ist mit langen Produktionszeiten zu rechnen, da die gewählte Animations-Technik höchst aufwendig ist.

Am 27. Februar 2025 findet übrigens das große Hauptevent, der Pokémon Day, statt. Die Community rechnet vor allem mit neuen Infos zu Pokémon-Legenden: Z-A, die bisher leider äußerst rar waren. Ein neuer Trailer wäre beispielsweise denkbar.

Quellen: YouTube / Pokémon Asia ENG