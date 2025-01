„Potenziell lukrative Plattform“ – Diese Spiele plant Ubisoft angeblich für die Nintendo Switch 2

Während wir uns gerade in dem Zeitraum befinden, in dem quasi alles zur Nintendo Switch 2 geleaked wurde – vom Design bis zum voraussichtlichen Preis –, die offizielle Ankündigung seitens Nintendo aber noch vor uns liegt, bleiben nicht mehr viele Frage offen.

Ein wichtiges Detail dürfte Spielefans dann aber doch noch beschäftigen. Welche Spiele kommen eigentlich für die Nintendo Switch 2 raus? Welche sind neu, welche lediglich Portierungen, was kommt von Nintendo selbst? Vom in den Schlagzeilen derzeit gerade sehr umtriebigen Entwickler Ubisoft sind anscheinend einige Spiele geplant.

Nintendo Switch 2: Was kommt von Ubisoft?

Wie Podcaster Nate The Hate kürzlich verriet (via NintendoLife), habe Ubisoft im Moment „mehr als ein halbes Dutzend Spiele für die Nintendo Switch 2 in Planung“, von Franchises wie The Division bis Rainbow Six Siege. „Es gibt auch eine Diskussion darüber, eine Mario + Rabbids-Collection zu machen.“

„Wenn Ubisoft ein Spiel portieren kann, dann werden sie es tun“, ist Nate sich sicher. Das Entwicklerstudio sehe die neue Nintendo-Konsole als „potenziell lukrative Plattform“, um auf ihr so viele Spiele wie möglich zu releasen. So soll es gleich zum Launch einen Port von Assassin’s Creed Mirage geben, auch einer zum kommenden Assassin’s Creed Shadows sei geplant, allerdings erst später. „Der wird im Launch-Zeitraum noch nicht fertig sein“, heißt es.

Nachdem Star Wars Outlaws bei vielen Fans nicht wirklich auf Gegenliebe gestoßen ist und Assassin’s Creed Shadows nun schon zweimal verschoben wurde, herrscht bei Ubisoft Zugzwang. Der Spielehersteller sieht sich in einem finanziellen Engpass und sucht derzeit mutmaßlich einen Käufer.

Gut möglich, dass das heiß erwartete Assassin’s Creed Shadows den Entwickler*innen beim französischen Studio wieder ein wenig Luft verschafft. Das Action-Adventure im feudalen Japan soll am 20. März erscheinen. Die Ankündigung zur Nintendo Switch 2 hingegen könnte schon am kommenden Donnerstag erfolgen.

Quelle: NintendoLife