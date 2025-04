Preisexplosion bei Nintendo Switch 2: Experten wollen Schuldigen gefunden haben

Großer Trommelwirbel und noch größerer Paukenschlag für die Nintendo Switch 2 – nicht nur wurde der 5. Juni dieses Jahres als Release-Termin enthüllt, auch eine gefühlte Wagenladung neuer Spiele wurde uns mitgegeben. Zudem der Kaufpreis für die neue Spielekonsole des japanischen Branchenriesen hat für Aufsehen gesorgt.

Bei uns in Deutschland dürften es knapp 470 Euro für die Nintendo Switch 2 ohne Spiele sein, die ihr aufwenden müsst. Das wären über 100 Euro mehr als bei Markteinführung der Vorgängerkonsole. Finanzexpert*innen bei unseren Nachbarn aus den Vereinigten Staaten lassen Rückschlüsse zu, wieso Nintendo nicht nur bei uns den Kaufpreis hochgesetzt hat.

Hoher Kaufpreis für Nintendo Switch 2 – und der Zusammenhang zu Donald Trump

Auch in den USA liegt das Preisschild für die Nintendo Switch 2 mit knapp 450 US-Dollar höher, als viele zuvor vermutet hatten – berichten etwa unsere englischsprachigen Kolleg*innen von Video Games Chronicles (VGC). Der Grund für den unerwartet hohen Kaufpreis könnte überraschenderweise mit US-Präsident Donald Trump in Verbindung stehen. Dieser verfolgt nämlich aktuell eine Handelspolitik, mit der er die Wirtschaft der USA stärken möchte.

Sein Vorgehen schließt beispielsweise pauschale Zölle von zehn Prozent auf alle Importe in die USA ein, aber China (34 Prozent), Japan (24 Prozent) und viele andere Länder sind in Trumps Zollpaket gesondert eingeschlossen, berichtete die Tagesschau. Wie VGC mit Bezugnahme auf einen aktuellen Bericht der Financial Times ausführt, könnten die von Trump veranlassten Zölle Auswirkungen in der Videospielindustrie hinterlassen – genauer bei der Preisgestaltung.

Im Artikel des Finanzmagazins wird Dr. Serkan Toto, seines Zeichens langjähriger Geschäftsführer und Gründer von Kantan Games, mit der Aussage zitiert, der Kaufpreis für die Switch 2 könnte bereits Trumps aktuelle Politik berücksichtigen. Das würde sich mit der Aussage eines weiteren Berichts der Financial Times decken, laut dem Nintendo seine Produktion aus China bereits wegbewegt hat, nachdem die erste Trump-Administration das jetzt eingetroffene Vorgehen für den weltweiten Handel mitgeteilt hatte.

Der Zusammenhang zum deutschen Preisschild von rund 470 Euro für die Nintendo Switch? Denkbar, dass höhere Produktionskosten, die Nintendo jetzt durch Trump entstehen könnten, mitunter auf die Endverbraucherpreise auch bei uns in Europa umgelegt werden. Das bleibt aber vorerst Spekulation. Nicht mehr spekulativ, sondern ganz faktisch, wissen wir jetzt endlich, wofür der mysteriöse C-Knopf auf der Nintendo Switch 2 dienlich ist.

Quellen: Video Game Chronicles, Tagesschau, Financial Times